موسيقى التكنو والمخدرات الرقمية: خطر خفي يتسلل إلى عقول الشباب

في السنوات الأخيرة ظهرت موجة عالمية من الحفلات والعروض الغامرة بالصوت والضوء، تعد المشاركين بما يشبه النشوة الحسية الكاملة. يقف وراء تلك الموجة نوع من الموسيقى يُعرف باسم تيكنو (Techno) إلى جانب أنماط مثل الهاوس (House) والترانس (Trance)، وهي موسيقى إلكترونية تعتمد على الإيقاعات المتكررة والترددات العالية والمؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد.

لكن خلف هذا الإبهار السمعي والبصري تختبئ حقيقة أكثر تعقيدًا وخطورة، ترتبط بما يسمى «المخدرات الرقمية» والمنشطات الكيميائية مثل إكستاسي (Ecstasy) أو إم دي إم إيه (MDMA)، التي تُستخدم في بعض هذه الحفلات لتضخيم الإحساس بالموسيقى وإنتاج شعور بالنشوة المؤقتة.

الموسيقى التي تخاطب الدماغ مباشرة

موسيقى التكنو ليست مجرد إيقاعات للرقص، بل منظومة صوتية مصممة بعناية للتأثير على الجهاز العصبي.

الإيقاعات السريعة والمتكررة تنشط مراكز الحركة والمزاج في الدماغ، وترفع معدل ضربات القلب ومستويات الأدرينالين، ما يخلق شعورًا بالبهجة اللحظية.

ومع استخدام المؤثرات الضوئية والعروض المرئية التي تُعرف باسم كوانتوم شو (Quantum Show)، يدخل المستمع في حالة اندماج عميقة كأنه جزء من الإيقاع نفسه.

غير أن هذا الاندماج قد يحمل أثرًا نفسيًا خطيرًا؛ فالدراسات تؤكد أن التعرض الطويل لهذا النوع من المؤثرات يسبب تشويشًا في الإدراك وصعوبة في العودة إلى الهدوء بعد انتهاء الحفل، لتتحول النشوة إلى فراغ داخلي وحالة من الاضطراب الذهني.

المنشطات الوقود الخفي وراء التجربة

العديد من حفلات التكنو حول العالم تقترن بتعاطي منشطات مثل إكستاسي (Ecstasy) أو إم دي إم إيه (MDMA).

هذه المواد ترفع نسبة السيروتونين (Serotonin) في الدماغ، وهو الناقل العصبي المسؤول عن السعادة والمزاج.

حينها يشعر المتعاطي بالحب للجميع والانغماس في الموسيقى كأنه داخلها تمامًا، لكنها نشوة وقتية.

بعد زوال التأثير ينخفض السيروتونين بشدة، ما يؤدي إلى اكتئاب أو خمول، ومع التكرار يحدث تآكل في الخلايا العصبية، فيفقد الشخص توازنه النفسي وقدرته على التركيز.

الأطباء يحذرون من الجمع بين هذه المواد والإجهاد البدني داخل الحفلات، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة الحرارة أو اضطراب في ضغط الدم، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

المخدرات الرقمية بين الحقيقة والوهم

انتشر مصطلح «المخدرات الرقمية» أو Digital Drugs للإشارة إلى ملفات صوتية تُشغَّل عبر سماعات الأذن، تعتمد على الموجات الثنائية (Binaural Beats)، وهي اختلاف بسيط في التردد بين الأذنين يولّد ذبذبة في الدماغ.

يُروّج لها على أنها تمنح إحساسًا يشبه تأثير المخدرات، لكن الدراسات العلمية تشير إلى أن تأثيرها محدود جدًا ولا يمكن مقارنته بالمخدرات الكيميائية.

قد تُحدث استرخاءً أو زيادة في التركيز لبعض الوقت، لكنها لا تسبب إدمانًا جسديًا.

ورغم ذلك، يمكن أن تتحول إلى اعتماد نفسي نتيجة التعلق بالنشوة اللحظية التي تمنحها، فيبحث المستمع عنها مرارًا كما يفعل من يهرب من الواقع إلى “راحة وهمية” تبتلع وعيه ببطء.

من النشوة إلى الهاوية

تحكي إحدى الفتيات تجربتها مع هذا العالم قائلة إنها بدأت الاستماع لموسيقى التكنو بدافع الفضول، ثم حضرت حفلات في مصر وخارجها، وشعرت بنشوة غريبة تشبه السحر.

لكن بمرور الوقت تحولت المتعة إلى اعتماد نفسي، ثم إلى اضطرابات بصرية وذهنية بعد تجربة ما يسمى بـ “الرحلة السيئة” Bad Trip، وهي حالة من الهلوسة والخوف الشديد تصيب من يتعاطون المنشطات أثناء الحفلات.

تقول إنها رأت خلال إحدى الحفلات ظلالًا داكنة فوق رؤوس الراقصين وكأنها تمتص طاقتهم، فهربت مذعورة، لكنها عادت بعد فترة لتجد نفسها أسيرة الإيقاع من جديد.

ورغم غرابة القصة، فإن العلم يفسر هذه الظواهر بأنها اضطرابات عصبية تنتج عن تفاعل المؤثرات الحسية والمخدرات داخل الدماغ، وليس كما يظن البعض أنها حالات مسٍّ أو تلبّس.

ما بين العلم والمعتقد

يخلط كثيرون بين الظواهر العصبية والمعتقدات الروحية، وهو ما يعكس الفجوة بين العلم والثقافة الشعبية.

العلم يفسر تلك الحالات بأنها نشاط زائد في مراكز الإدراك يؤدي إلى هلوسات بصرية وسمعية، بينما يراها البعض تجارب روحية أو خارقة للطبيعة.

لكن الثابت أن هذه التجارب قد تترك أثرًا نفسيًا طويل المدى يجعل صاحبها يشعر بأنه فقد السيطرة على وعيه أو أنه لم يعد الشخص نفسه بعد التجربة.

الوعي هو السلاح

مواجهة هذه الظواهر لا تكون بالمنع وحده ولا بالخوف، بل بالفهم والمعرفة.

يجب أن يتحدث الآباء والمربون مع الشباب حول تأثير الموسيقى والمنشطات على المخ، لا بالتحذير فقط، بل بالشرح العلمي الواعي.

المراهق الذي يعرف كيف تعمل الترددات على أعصابه سيكون أكثر وعيًا في مواجهة الإغراءات، وأكثر قدرة على حماية نفسه من الإدمان أو الضياع.

كما يجب أن تتوافر برامج توعية وعلاج نفسي متخصصة، لأن من وقع في هذا النوع من الإدمان يحتاج إلى دعم حقيقي وليس إلى لوم.

الوعي حياة

موسيقى التكنو والمخدرات الرقمية ليست شرًا مطلقًا ولا ترفيهًا بريئًا، لكنها باب يفتح على طريقين مختلفين: أحدهما فن وإبداع وتقنية، والآخر انزلاق نحو فقدان الذات.

الفرق بينهما هو الوعي، ومن يمتلك وعيه يختار الحياة.

فاحمِ عقلك من الأصوات التي تسرق روحك، وتذكر دائمًا أن النشوة الحقيقية ليست في الصخب، بل في صفاء العقل وطمأنينة القلب.