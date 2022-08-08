موسم «الجيمرز».. «لينوفو» تعلن اطلاق تابلت بسعر ومواصفات حصرية

أعلنت شركة « لينوفو»، اطلاق تابلت جديد لعشاق الألعاب «الجيمرز» بعنوان Legion Y700 Ultimate Edition بسعر ومواصفات حصرية، ويعمل بنظام أندرويد ويتميز بظهر من الزجاج متغير اللون، ويأتي مماثلا للإصدار الأصلي Legion Y700 الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي، بحسب ما نشره موقع «جيز مو شينا» التقني.

وأوضحت الشركة، أن تابلت لينوفو الجديد Legion Y700 Ultimate Edition ، يتميز أيضًا بصغر الحجم، ومواصفاته تجعله انطلاقة رائعة في عالم «الجيمرز»، حيث بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، نوع Snapdragon 870 ، وله تصميم خارجي من الكروم، كما يتميز بشاشة من نوع LCD قياس 8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويتوفر تابلت لينوفو الجديد Legion Y700 Ultimate، بخيارين للألوان هما الأبيض الجليدي والأزرق اللامع، حيث يتضمن لوحة زجاجية يتغير لونها أثناء التشغيل حيث تضيف نوعا من الإثارة أثناء اللعب كما اعتاد محبي الألعاب للانطلاق في موسم «الجيمرز» حيث أن التابلت الجديد يتميز بمواصفات جبارة بحسب ما صرحت به الشركة.

وجدير بالذكر أن شركة «لينوفو» كان قد اطلقت تابلت Legion Y700 Ultimate Edition في الصين فقط، ولم تصرح عن إتاحته بالأسواق العالمية الأخرى حتى الآن، وهو متوفر فقط ويمكنك الحصول عليه عبر الموزعين.

وكشفت شركة « لينوفو»، سعر التابلت الجديد Legion Y700 Ultimate Edition، حيث أكدت أنه متوفر بسعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيه مصري فقط).