موزيلا تعيد إحياء متصفح فايرفوكس لأندرويد بإضافة أكثر من 450 إضافة جديدة

أطلقت شركة موزيلا أكثر من 450 إضافة جديدة لمتصفح فايرفوكس على نظام أندرويد، مما يعيد تحديد معايير التصفح على الأجهزة المحمولة، توفر هذه الإضافات مجموعة واسعة من المزايا والخيارات الغير متاحة في الإصدار الأصلي للمتصفح، بما في ذلك تعزيز الخصوصية، مكافحة التتبع، حجب المحتوى غير المرغوب فيه، وأدوات الإنتاجية.

تخصيص تجربة التصفح وفقًا لاحتياجات المستخدمين

تتيح هذه الإضافات للمستخدمين تخصيص تجربتهم في التصفح على أجهزة أندرويد بشكل فريد، مع إمكانيات كتحويل المواقع إلى الوضع المظلم وإدارة علامات التبويب بكفاءة، هذا التحديث يأتي بعد ثلاث سنوات من إنهاء دعم الإضافات في النسخة الجديدة المعاد تصميمها من متصفح فايرفوكس لأندرويد.

موزيلا تعد بتجربة تصفح محسنة ومبتكرة

أعلن جورجيو ناتيلي، مدير الهندسة في فايرفوكس، عن التزام الشركة بتحسين تجربة التصفح والابتكار في هذه المساحة الجديدة، تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه موزيلا لتعزيز حضورها في سوق متصفحات الأجهزة المحمولة، الذي يشهد منافسة قوية من متصفحات مثل جوجل كروم وسفاري وأوبرا، ومتصفح سامسونج.

موزيلا تواجه تحديات السوق بابتكارات جديدة

مع حصة سوقية تقل عن 0.5% في مجال متصفحات الأجهزة المحمولة، تأمل موزيلا من خلال هذا التحديث الأخير أن تستعيد جزءًا من تأثيرها وتوفر تجربة مستخدم محسنة تواكب احتياجات وتوقعات المستخدمين المعاصرين.