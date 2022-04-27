موتورولا “Motorola” تُعلن رسميًا عن هاتف Motorola Edge 30 الأنحف في السوق حتى الآن
أعلنت شركة Motorola رسميًا عن هاتفها الجديد، الذي أُطلق عليه إسم “Motorola Edge 30″، حيث يُعتبر أنحف هاتف 5G في السوق حتى الآن، وسنعرض لكم جميع مواصفات هذا الهاتف من خلال هذه الأسطر.
متواصفات هاتف Motorola Edge 30
|المعالج
|ياتي الهاتف على شريحة معالج Snapdragon 778G Plus.
|الشاشة
|جاء الهاتف مع شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة بجودة عرض FHD +، ودعم محتوى HDR10 +، ومعدل تحديث 144 هرتز.
وتشتمل شاشة الهاتف أيضًا على ثقب للكاميرا الأمامية بدقة تصل إلى 32 ميجابكسل.
|البطارية
|يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4020 مللي أمبير ، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.
|نظام التشغيل
|جاء الهاتف بنظام التشغيل Android 12 ، وواجهة مستخدم My UX.
|الكاميرا
|يتضمن Motorola Edge 30 أيضًا إعدادات الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، مع تثبيت بصري ودعم تركيز كامل للبكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة تبلغ 118 درجة، وهو ما يدعم أيضًا لقطات الماكرو.
وتدعم الكاميرات السابقة أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تدعم الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل تصوير العمق.
|الذاكرة
|وجاء هاتف Motorola Edge 30 بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة LPDDR4x بسعة تخزين داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت.
ويدعم الهاتف أيضًا شبكات دون 6 جيجا هرتز، ويتضمن مايلي:
- منفذ USB C
- تقنية NFC
- تقنية Bluetooth 5.2
- الإتصال بـ Wi-Fi 6E
- منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس
بالإضافة إلى دعم الهاتف لمعايير IP52 في مقاومة الماء والغبار، ويتضمن مكبرات صوت ستريو بتقنية Dolby Atmos.
ومن المُقرر أن يتوفر هاتف Motorola Edge 30 بثلاثة خيارات في الألوان وهي: الأخضر والرمادي والفضي وبسعر يبدأ من 450 يورو.