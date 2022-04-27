موتورولا “Motorola” تُعلن رسميًا عن هاتف Motorola Edge 30 الأنحف في السوق حتى الآن

الكاميرا

يتضمن Motorola Edge 30 أيضًا إعدادات الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، مع تثبيت بصري ودعم تركيز كامل للبكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة تبلغ 118 درجة، وهو ما يدعم أيضًا لقطات الماكرو. وتدعم الكاميرات السابقة أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تدعم الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل تصوير العمق.