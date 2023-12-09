تجري الآن منافسة شديدة بين شركات الهواتف الذكية، ودخلت موتورولا هذه المنافسة بهاتفها Razr 40 Ultra، المنافس الأقوى لهواتف العملاق الكوري سامسونج، وقامت الشركة مؤخراً بتوسيع لوحة الآلوان المتعلقة بها في هواتف Edge 40 Neo و Razr 40 Ultra، وتقديم لون مميز أطلقت عليه إسم Peach Fuzz.

موتورولا Motorola تغير اللعبة وتستعيد مجدها بتعديل جديد لهاتف Razr 40 Ultra المنافس الأقوى لهواتف سامسونج وشاومي من نفس الفئة

مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

وبالرغم من طرح اللون الجديد لكن أسعار الهواتف ثابتة ولم تتغير وكذلك المواصفات، وسيتم طرح الهواتف باللون الجديد في بعض الأسواق المحددة على مستوي العالم، وسيتم شحن هذه الهواتف لبعض الأسواق العالمية بدايةً من 12 ديسمبر الجاري، وسوف تكون البداية من الأسواق الهندية.

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وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Razr 40 Ultra والتي جاءت كالتالي.

الشاشة مرنة قابلة للطي من نوع pOLED.

مقاس الشاشة 6.79 بوصة.

الدقة FHD +.

معدل التحديث مرتفع 165 هرتز.

شاشة خارجية من نوع pOLED.

مقياس الشاشة الخارجية 3.6 بوصة.

معدل التحديث 144 هرتز.

زجاج الحماية Gorilla Glass 7.

العتاد الداخلي لهاتف Razr 40 Ultra

المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

الرام 12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.

الكاميرا مزدوجة بمستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل.

عدسة للماكرو 13 ميجا بيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

الهاتف مزود بمكبرات صوت مزدوجة استريو وDolby Atmos.

البطارية الخاصة بهاتف Razr 40 Ultra