موتورولا “Motorola” تطلق رسميًا هاتف Moto G62 في الهند

أعلنت شركة Motorola رسميًا عن إطلاق نسخة أخرى من الهاتف Moto G62 والذي أعلنت عنه في شهر يونيو الماضي بنفس الاسم ولكن للأسواق الهندية حيث أن الهاتف أصبح متاحًا الآن في السوق الهندية، وجاءت هذه النسخة مع بعض التفضيلات التي جعلته مُتميزًا، وفي المقال سنعرض لكم جميع تفاصيل هذه النسخة وهي على النحو ا التالي:

مُواصفات Moto G62

المعالج جاء هاتف Moto G62 مع شريحة معالج 695 Snapdragon الذي يعتبر معالجًا قويًا وقويًا، على الرغم من أن الإصدار السابق من الهاتف يحمل أيضًا معالج Snapdragon 480 القوي، والذي يعمل بتكنولوجيا النانو 6 ولكنه أقل من معالج Snapdragon 8 لتقنية النانو 695. الشاشة يدعم هذا الهاتف شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة تعمل بدقة FHD + بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 هرتز. الكاميرا يدعم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية بأداء رائع، جاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية 1.28 بكسل، وكاميرا ثالثة بسعة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا رابعة مدعومة بدقة 2 ميجابكسل، كما يُمكن للكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 108ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فهي بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي. البطارية زودت شركة Motorola هذا الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 وات وهذا على عكس إصدار يونيو الذي جاء بقوة شحن 15 وات.

الذاكرة حصل الهاتف أيضًا على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهناك نسخة أخرى مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية بحجم 128 جيجابايت، والتي يمكنك تزويدها ببطاقة تذكارية خارجية بسعة 1 تيرابايت.

تفاصيل أخرى حول هذا الهاتف

حصل هذا الهاتف الذكي أيضًا على منفذ USB-C 2.0، ومنفذ 3.5 مم لسماعات الرأس، كما أنه يُدعم سماعات الرأس الاستريو الرائعة بصوت نقي للغاية بالإضافة إلى ميكروفون إضافي مُخصص لعزل الضوضاء.

في التصميم، جاء الهاتف بسمك 8.6 ملم، ووزن خفيف 184 جرامًا فقط، وهو في متاول اليد، حيث يُمكن حمله بسهولة، ويحتوي الجهاز على العديد من الألوان مثل: الأزرق الفاتح والعميق.

أحد أفضل ما يقدمه هذا الإصدار هو أنه يدعم شبكات 5G بالإضافة إلى جانب حصوله على أحدث إصدار من Bluetooth 5.1 و Wi-Fi 5 (ac).

ما هو سعر Moto G62 في الهند؟

يتوفر هاتف Moto G62 في الأسواق الهندية، بسعر 1800 روبية لذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت (RAM) مع ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت، أما سعر إصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فهو مُتوفر بسعر 2000 روبية هندية.