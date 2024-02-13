كشفت موتورولاً مؤخراً عن أحدث هواتفها الإقتصادية الجديدة، والذي أطلقت عليه إسم Moto G24 Power، وتنافس موتورولا بهذا الهاتف هواتف شركة سامسونج الإقتصادية من نفس الفئة، حيث جاء الهاتف بمواصفات ممتازة وسعر مناسب لكافة الفئات وبالأخص الفئات محدودة الدخل، حيث أن الهاتف يباع بسعر 100 يورو فقط لا غير، وذلك للنسخة الأقل.

موتورولا تُحطم الأسعار بهاتف Moto G24 Power أحدث هواتفها الإقتصادية بمواصفات عصرية وسعر منافس

هاتف موتورولا Moto G24 Power لمحدودي الدخل

وجاء هاتف Moto G24 Power بمواصفات ممتازة، وذلك في حالة مقارنة المواصفات بالسعر، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت وفق ما يلي، ونبدأ بمواصفات الشاشة.

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الشاشة من نوع IPS LCD مقياس الشاشة 6.56 بوصة معدل التحديث 90 هرتز دقة العرض 1612/720 بيكسل معدل السطوع 269 شمعة| م تقريباً

العتاد الداخلي للهاتف

المعالج من نوع Mediatek MT6769Z Helio G85. معالج رسوميات Mali-G52 MC2. الرام 8 و 4 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت. كما جاء الهاتف بوزن 197 جرام وأبعاد 163.5/74.5/9 ملم.

البطارية وكاميرات الهاتف