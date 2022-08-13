موتورولا تفعلها وتطلق هاتفها الحديث Moto G62 5G وتستهدف به الشريحة الأكبر في العالم من مقتني الهواتف الذكية
قامت شركة موتورولا بإطلاق هاتفها الحديث Moto G62 5G في الهند قبل يومين، على أن يتم إطلاقه في باقي الأسواق العالمية قريباً، وتستهدف Motorola بهاتفها الجديد محدودي الدخل، والذين يمثلون الفئة الأكبر في المجتمعات العربية والغربية، وزودت موتورولا هذا الهاتف بتقنيات ومواصفات تؤهله لمنافسة هواتف الشركات الكبرى الأخرى.
مواصفات وسعر هاتف Moto G62 5G
كما أن هاتف Moto G62 5G يحتوي على معالج قوي ومتطور من الشركة الأمريكية كوالكوم، والمعالج من نوع Snapdragon 695، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5 جي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام أبرز مواصفات الإصدار الحديث من شركة موتورولا.
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|مقاس الشاشة
|6.5 بوصة
|جودة العرض
|FHD +
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الدقة
|1080× 2400 بيكسل
|الكاميرات
|ثلاثية
|دقة الكاميرا الأساسية
|50 ميجا بيكسل
|كاميرا فائقة السرعة بدقة
|8 ميجا بيكسل
|كاميرا ثالثة للماكرو بدقة
|2 ميجا بيكسل
|كاميرا السيلفي الأمامية بدقة
|16 ميجا بيكسل وتدعم تقنية التعرف على الوجوه
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بطارية وذواكر هاتف Moto G62 5G
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|15 وات
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|واجهة المستخدم
|MyUX UI
|الرام
|8 و6 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجا بايت وقالبة للتوسعة
سعر هاتف Moto G62
- الألوان أزرق ورمادي.
- منفذ الشحن USB-C.
- الهاتف به مكبرات أستريو للصوت.
- قارئ البصمات بجانب الهاتف.
- سمك الهاتف 8.6 ملم.
- وزن الهاتف 184 جرام.
- سعر الهاتف 226 دولار أمريكي