تقنية

موتورولا تفعلها وتطلق هاتفها الحديث Moto G62 5G وتستهدف به الشريحة الأكبر في العالم من مقتني الهواتف الذكية

إسلام عوض

قامت شركة موتورولا بإطلاق هاتفها الحديث Moto G62 5G في الهند قبل يومين، على أن يتم إطلاقه في باقي الأسواق العالمية قريباً، وتستهدف Motorola بهاتفها الجديد محدودي الدخل، والذين يمثلون الفئة الأكبر في المجتمعات العربية والغربية، وزودت موتورولا هذا الهاتف بتقنيات ومواصفات تؤهله لمنافسة هواتف الشركات الكبرى الأخرى.

Moto G62 5G

مواصفات وسعر هاتف Moto G62 5G

كما أن هاتف Moto G62 5G يحتوي على معالج قوي ومتطور من الشركة الأمريكية كوالكوم، والمعالج من نوع Snapdragon 695، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5 جي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام أبرز مواصفات الإصدار الحديث من شركة موتورولا.

بأقل من 5000 جنيه وكاميرا 50 ميجا بكسل .. سعر ومواصفات هاتف Moto G62 5G الجديد من موتورلا

رسمياً.. إطلاق هاتف Moto G62 5G بمواصفات مميزة لمحدودي الدخل

نوع الشاشة IPS LCD
مقاس الشاشة 6.5 بوصة
جودة العرض FHD +
معدل التحديث 120 هرتز
الدقة 1080× 2400 بيكسل
الكاميرات ثلاثية
دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل
كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل
كاميرا ثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل
كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وتدعم تقنية التعرف على الوجوه

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بطارية وذواكر هاتف Moto G62 5G

البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات
نظام التشغيل أندرويد 12
واجهة المستخدم MyUX UI
الرام 8 و6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقالبة للتوسعة

سعر هاتف Moto G62

  • الألوان أزرق ورمادي.
  • منفذ الشحن USB-C.
  • الهاتف به مكبرات أستريو للصوت.
  • قارئ البصمات بجانب الهاتف.
  • سمك الهاتف 8.6 ملم.
  • وزن الهاتف 184 جرام.
  • سعر الهاتف 226 دولار أمريكي
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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