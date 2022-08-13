موتورولا تفعلها وتطلق هاتفها الحديث Moto G62 5G وتستهدف به الشريحة الأكبر في العالم من مقتني الهواتف الذكية

قامت شركة موتورولا بإطلاق هاتفها الحديث Moto G62 5G في الهند قبل يومين، على أن يتم إطلاقه في باقي الأسواق العالمية قريباً، وتستهدف Motorola بهاتفها الجديد محدودي الدخل، والذين يمثلون الفئة الأكبر في المجتمعات العربية والغربية، وزودت موتورولا هذا الهاتف بتقنيات ومواصفات تؤهله لمنافسة هواتف الشركات الكبرى الأخرى.

مواصفات وسعر هاتف Moto G62 5G

كما أن هاتف Moto G62 5G يحتوي على معالج قوي ومتطور من الشركة الأمريكية كوالكوم، والمعالج من نوع Snapdragon 695، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5 جي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام أبرز مواصفات الإصدار الحديث من شركة موتورولا.

نوع الشاشة IPS LCD مقاس الشاشة 6.5 بوصة جودة العرض FHD + معدل التحديث 120 هرتز الدقة 1080× 2400 بيكسل الكاميرات ثلاثية دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل كاميرا ثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وتدعم تقنية التعرف على الوجوه

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بطارية وذواكر هاتف Moto G62 5G

البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MyUX UI الرام 8 و6 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقالبة للتوسعة

سعر هاتف Moto G62