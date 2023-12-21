موتورولا تعود بنسخة ثورية جديدة مطورة من هاتف Motorola Moto G Power 5G تنافس به هواتف سامسونج في الأسعار والتقنيات

كشفت بعض التسريبات الحديثة أن موتورولا تريد أن تنافس بهاتف جديد في عام 2024، وسوف يكون الهاتف الجديد نسخة مطورة من هاتف Motorola Moto G Power 5G الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي من العام الحالي، ووفق التسريبات فإن النسخة المطورة الجديدة ستكون من الهواتف المنافسة لهواتف سامسونج من ناحية المواصفات والتقنيات.

موتورولا تعود بنسخة ثورية جديدة مطورة من هاتف Motorola Moto G Power 5G تنافس به هواتف سامسونج في الأسعار والتقنيات

مواصفات هاتف Motorola Moto G Power 5G 2024

كما سيكون هاتف Motorola Moto G Power 5G 2024 من الهواتف التي تناسب الفئات المتوسطة، وسيعمل مع شبكات 5 جي، وحول مواصفات هاتف موتورولا الجديدة فسوف تأتي وفق ما يلي.

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الهاتف مقاوم للماء والغبار أبعاد الهاتف 176.3/76.4/8.5 ملم وزن الهاتف 200 جرام نوع الشاشة IPS LCD مقاس الشاشة 6.7 بوصة دقة العرض 2400/1080 بيكسل التردد 120 هرتز معدل السطوع 405 شمعة/م تقريباً

كما سيعمل هاتف Motorola Moto G Power 5G 2024 بنظام أندرويد 14، وستكون الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 256 جيجا بايت وقابلة للتوسعة.

وحول الكاميرات الخلفية فستكون ثنائية العدسة، والعدسة الرئيسية ستأتي بسعة 50 ميجا بيكسل، والعدسة الثانية ستكون مخصصة للتصوير العريض، أما البطارية فستأتي بسعة 5000 مللي أمبير ومنفذ الشحن USB Type-C، وستدعم الشحن السريع واللاسلكي، وهذه هي الميزات التي تم تسريبها عن الهاتف حتى الآن.