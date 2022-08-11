موتورولا تعود إلى الصدارة بهاتفها Motorola S30 Pro الأحدث بعد إطلاقه بسعر مغري وبمواصفات ممتازة

قامت شركة موتورولا بالإعلان رسمياً عن أحدث هواتفها التي ستعيد إسمها إلى الصدارة مرة أخرى، وأعلنت الشركة اليوم في حدث كبير عن إطلاقها لهاتفين اثنين، أحدهما هو Moto X30 Pro الهاتف الذي تم تزويده بمواصفات ممتازة وغير مسبوقة، حيث جاء الهاتف بكاميرا 200 ميجا بيكسل ومستشعر من العملاق الكوري سامسونج، وتستطيع هذه الكاميرا تصوير فيديوهات وصور بتقنيات وقدرات خارقة ولا مثيل لها بكاميرات الهواتف الأخرى من نفس الفئة.

سعر ومواصفات هاتف Motorola S30 Pro

كما أعلنت موتورولا أيضاً عن إطلاقها لهاتف آخر بمواصفات ممتازة، وهو هاتف Motorola S30 Pro وتم تزويد الهاتف بمواصفات أقل من الهاتف الأولى، إلا أنها ممتازة مقارنة بسعره، حيث أن هاتف Motorola S30 Pro مناسب للفئات المتوسطة، ويبدأ سعره من 326 دولار.

وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Motorola S30 Pro الحديث، والتي جاءت وفق ما يلي.

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المعالج من إنتاج الشركة الأمريكية كوالكوم ومن نوع Snapdragon 888+ الشاشة منحنية نوع الشاشة OLED مقياس الشاشة 6.55 بوصة معدل التحديث 144 هرتز دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل مستشعر الرئيسية من شركة أومني فيجن OV50A داعمة لميزة التثبيت البصري OIS العدسة الثانية فائقة الدقة 13 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ميجا بيكسل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل