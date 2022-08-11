تقنية

موتورولا تعود إلى الصدارة بهاتفها Motorola S30 Pro الأحدث بعد إطلاقه بسعر مغري وبمواصفات ممتازة

خالد عسر

قامت شركة موتورولا بالإعلان رسمياً عن أحدث هواتفها التي ستعيد إسمها إلى الصدارة مرة أخرى، وأعلنت الشركة اليوم في حدث كبير عن إطلاقها لهاتفين اثنين، أحدهما هو Moto X30 Pro الهاتف الذي تم تزويده بمواصفات ممتازة وغير مسبوقة، حيث جاء الهاتف بكاميرا 200 ميجا بيكسل ومستشعر من العملاق الكوري سامسونج، وتستطيع هذه الكاميرا تصوير فيديوهات وصور بتقنيات وقدرات خارقة ولا مثيل لها بكاميرات الهواتف الأخرى من نفس الفئة.

موتورولا تعود إلى الصدارة بهاتفها Motorola S30 Pro الأحدث بعد إطلاقه بسعر مغري وبمواصفات ممتازة

سعر ومواصفات هاتف Motorola S30 Pro

كما أعلنت موتورولا أيضاً عن إطلاقها لهاتف آخر بمواصفات ممتازة، وهو هاتف Motorola S30 Pro وتم تزويد الهاتف بمواصفات أقل من الهاتف الأولى، إلا أنها ممتازة مقارنة بسعره، حيث أن هاتف Motorola S30 Pro مناسب للفئات المتوسطة، ويبدأ سعره من 326 دولار.

وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Motorola S30 Pro الحديث، والتي جاءت وفق ما يلي.

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المعالج من إنتاج الشركة الأمريكية كوالكوم ومن نوع Snapdragon 888+
الشاشة منحنية
نوع الشاشة OLED
مقياس الشاشة 6.55 بوصة
معدل التحديث 144 هرتز
دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل
مستشعر الرئيسية من شركة أومني فيجن OV50A
داعمة لميزة التثبيت البصري OIS
العدسة الثانية فائقة الدقة 13 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ميجا بيكسل
كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل

  • نظام التشغيل أندرويد 12.
  • الواجهة MyUI 4.0.
  • البطارية  4400 مللي أمبير.
  • الشحن السريع بقوة 68 وات.
  • الألوان المتوفرة أزرق وأسود.
  • سعر الهاتف لنسخة 8+ 128 جيجا بايت 326 دولار أمريكي.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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4 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    هل الهاتف متوفر في مصر
    وبكام

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  2. غير معروف يقول

    لا تمام

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  3. امجد يقول

    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ح لو

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  4. امجد يقول

    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ح لو

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