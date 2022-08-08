موتورولا تطلق هاتفها الخارق Moto X30 Pro مُكتسح هواتف سامسونج وشاومي بكاميرا غير مسبوقة وإمكانيات جبارة
قامت شركة موتورولا بالكشف رسمياً عن أبرز مواصفات هاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي من المتوقع أن ينطلق يوم الأربعاء 11 أغسطس 2022، وقالت الشركة عن هاتفها الحديث أنه سيكتسح أسواق الهواتف الذكية، وذلك نظراً لإمكانياته التي وصفت بالجبارة، وكاميراته التي تعد هي الأولى من نوعها بالهواتف الذكية.
مواصفات هاتف Moto X30 Pro وموعد إطلاقه
وزودت شركة موتورولا هاتفها الجديد بمواصفات فائقة الدقة، وكاميرا هي الأولى من نوعها، والتي تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موتورولا المنتظر المنافس القوي لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة.
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|الشاشة منحنية ومن نوع
|OLED
|مقياس الشاشة
|6.67 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|تدعم الشاشة ميزة
|+ HDR10
|مستشعر البصمة
|أسفل الشاشة
|دقة الكاميرا الرئيسية
|200 ميجا بيكسل
|مستشعر الرئيسية
|Samsung ISOCELL HP1 من العملاق الكوري سامسونج
|تأتي الكاميرا بميزة
|OIS وفلاش إل إي دي
|الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة
|50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثالثة تليفوتوجرافية بدقة
|12 ميجا بيكسل وتقريب بصري 2x
مواصفات المعالج والذاكر والبطارية لهاتف Moto X30 Pro
أما كاميرا هاتف Moto X30 Pro الأمامية فستأتي بدقة 60 ميجا بيكسل، وجاءت باقي مواصفات الهاتف المعلنة كما يلي
|المعالج ثماني النواه من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع
|Snapdragon 8+ Gen 1 Plus
|الرام بسعة
|12 و8 جيجا بايت
|نوع الرام
|LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|258 و128 جيجا بايت
|نوع الذاكرة الداخلية
|UFS 3.1
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|البطارية
|4500 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقوة
|125 وات
|الشحن اللاسلكي
|30 وات
|منفذ الشحن USB Type-C
|يدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 802.11 6E و Bluetooth 5.2