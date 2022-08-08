تقنية

موتورولا تطلق هاتفها الخارق Moto X30 Pro مُكتسح هواتف سامسونج وشاومي بكاميرا غير مسبوقة وإمكانيات جبارة

خالد عسر

قامت شركة موتورولا بالكشف رسمياً عن أبرز مواصفات هاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي من المتوقع أن ينطلق يوم الأربعاء 11 أغسطس 2022، وقالت الشركة عن هاتفها الحديث أنه سيكتسح أسواق الهواتف الذكية، وذلك نظراً لإمكانياته التي وصفت بالجبارة، وكاميراته التي تعد هي الأولى من نوعها بالهواتف الذكية.

هاتف Moto X30 Pro

مواصفات هاتف Moto X30 Pro وموعد إطلاقه

وزودت شركة موتورولا هاتفها الجديد بمواصفات فائقة الدقة، وكاميرا هي الأولى من نوعها، والتي تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موتورولا المنتظر المنافس القوي لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة.

Edge 30 Ultra هاتف جديد بمواصفات ممتازة يعيد إسم الشركة المنتجة للصدارة وتوقعات باكتساحه للأسواق

سعر ومواصفات Motorola Moto G42 في السعودية

اقرأ أيضاً:

الشاشة منحنية ومن نوع OLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
تدعم الشاشة ميزة + HDR10
مستشعر البصمة أسفل الشاشة
دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل
مستشعر الرئيسية Samsung ISOCELL HP1 من العملاق الكوري سامسونج
تأتي الكاميرا بميزة OIS وفلاش إل إي دي
الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل
الكاميرا الثالثة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجا بيكسل وتقريب بصري 2x

مواصفات المعالج والذاكر والبطارية لهاتف Moto X30 Pro

أما كاميرا هاتف Moto X30 Pro الأمامية فستأتي بدقة 60 ميجا بيكسل، وجاءت باقي مواصفات الهاتف المعلنة كما يلي

المعالج ثماني النواه من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع Snapdragon 8+ Gen 1 Plus
الرام بسعة 12 و8 جيجا بايت
نوع الرام LPDDR5
الذاكرة الداخلية 258 و128 جيجا بايت
نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1
نظام التشغيل أندرويد 12
البطارية 4500 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات
الشحن اللاسلكي 30 وات
منفذ الشحن USB Type-C يدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 802.11 6E و Bluetooth 5.2
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.