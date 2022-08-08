موتورولا تطلق هاتفها الخارق Moto X30 Pro مُكتسح هواتف سامسونج وشاومي بكاميرا غير مسبوقة وإمكانيات جبارة

قامت شركة موتورولا بالكشف رسمياً عن أبرز مواصفات هاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي من المتوقع أن ينطلق يوم الأربعاء 11 أغسطس 2022، وقالت الشركة عن هاتفها الحديث أنه سيكتسح أسواق الهواتف الذكية، وذلك نظراً لإمكانياته التي وصفت بالجبارة، وكاميراته التي تعد هي الأولى من نوعها بالهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Moto X30 Pro وموعد إطلاقه

وزودت شركة موتورولا هاتفها الجديد بمواصفات فائقة الدقة، وكاميرا هي الأولى من نوعها، والتي تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موتورولا المنتظر المنافس القوي لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة.

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الشاشة منحنية ومن نوع OLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة معدل التحديث 120 هرتز تدعم الشاشة ميزة + HDR10 مستشعر البصمة أسفل الشاشة دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل مستشعر الرئيسية Samsung ISOCELL HP1 من العملاق الكوري سامسونج تأتي الكاميرا بميزة OIS وفلاش إل إي دي الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل الكاميرا الثالثة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجا بيكسل وتقريب بصري 2x

مواصفات المعالج والذاكر والبطارية لهاتف Moto X30 Pro

أما كاميرا هاتف Moto X30 Pro الأمامية فستأتي بدقة 60 ميجا بيكسل، وجاءت باقي مواصفات الهاتف المعلنة كما يلي