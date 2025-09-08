موبايل شيك وأنيق.. موتورولا تتألق بهاتفها الثوري Edge 60 Neo وتنافس بشراسة هواتف سامسونج وشاومي

قامت موتورولا بالإعلان عن أحدث هواتفها التي أطلقت عليه إسم Edge 60 Neo، والذي سيكون من أبرز منافسي هواتف سامسونج وشاومي وغيرهما، حيث يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومتميز يناسب كافة الفئات وخاصة الشباب، كما تم تزويد الهاتف بقدرات تصويرية ممتازة.

ومن أهم ما يميز هاتف موتورولا الجديد أنه تم تزويده بمعالج قوي ومتميز يضمن الأداء السلس للهاتف، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت كما يلي، ونبدأها بالقدرات التصويرية.

الكاميرات الخلفية ثلاثية، ودقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 13 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل، ويوجد عدسة ultrawide وعدسة telephoto، وتوثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار بالثانية، وجاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

أبعاد الهاتف 154.1/71.2/8.1 ملم.

وزن الهاتف 174 جرام.

نوع الشاشة LTPO P-OLED.

مقياس الشاشة 6.36 بوصة.

دقة العرض (1200/2670) بيكسل.

معدل التحديث 120 هيرتز.

السطوع 3000 شمعة| م.

المعالج والذواكر ونظام التشغيل

سيعمل هاتف Edge 60 Neo بمعالج من نوع Mediatek Dimensity 7400.

معالج الرسوميات Mali-G615 MC2.

نظام التشغيل أندرويد 15 وقابل للتحديث.

الرام 8 و12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.

وسيأتي هاتف موتورولا ببطارية 5200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 68 واط ومنفذ شحن USB Type-C 2.0.