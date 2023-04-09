موتورولا تتألق بأشرس هواتفها Motorola Edge 40 Pro قاهر هواتف الأندرويد وتدخل في منافسة مع العملاق الكوري
أعلنت موتورولا بشكل رسمي عن أحد أفضل هواتفها للعام الحالي 2023، والذي أطلقت عليه إسم Motorola Edge 40 Pro، ومن أبرز مميزات هذا الهاتف، هو قوة شحنه فائق السرعة والتي تصل إلى 125 وات، وكذلك كاميراته التي تتميز بقدرات تصويرية ممتازة، هذا بالإضافة إلى تصميمه الأنيق والجذّاب.
مواصفات هاتف Motorola Edge 40 Pro
وجاءت شاشة هاتف Motorola Edge 40 Pro منحية ومن نوع OLED، وتم حمايتها بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف موتورولا الجديد والتي جاءت وفق ما يلي.
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|نوع الشاشة
|OLED
|مقياس الشاشة
|6.67 بوصة
|الدقة
|2400 × 1080 بيكسل
|التردد
|165 هرتز
|طبقة الحماية
|Gorilla Glass Victus
|الشاشة تدعم تقنية
|Dolby Vision
|كما تدعم التصوير الديناميكي
|HDR10 +
|تدعم
|مليار لون
|يوجد طبقة حماية للهاتف من الخلف
|يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار
|يصمد تحت الماء لمدة
|30 دقيقة وبعمق 1.5 متر
العتاد الداخلي لهاتف Motorola Edge 40 Pro
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- عدستان بدقة 50 ميجا بيكسل.
- مستشعر الرئيسية 1 / 1.55 بوصة.
- مثبت بصري OIS.
- الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل، وهي لتصوير العمق.
- أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 60 ميجا بيكسل.
البطارية
- سعة البطارية 4600 مللي أمبير.
- الشحن السريع 125 وات.
- الشحن اللاسلكي 15 وات.
- تشحن نصف البطارية خلال 7 دقائق فقط.
- وتشحن البطارية بالكامل خلال 20 دقيقة.
الذواكر والمعالج
- نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 2.
- تقنية 4 نانومتر.
- معالج الرسوميات Adreno 740.
- الرام 12 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.
- السعر 900 يورو.