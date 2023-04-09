تقنية

موتورولا تتألق بأشرس هواتفها Motorola Edge 40 Pro قاهر هواتف الأندرويد وتدخل في منافسة مع العملاق الكوري

إسلام عوض

أعلنت موتورولا بشكل رسمي عن أحد أفضل هواتفها للعام الحالي 2023، والذي أطلقت عليه إسم Motorola Edge 40 Pro، ومن أبرز مميزات هذا الهاتف، هو قوة شحنه فائق السرعة والتي تصل إلى 125 وات، وكذلك كاميراته التي تتميز بقدرات تصويرية ممتازة، هذا بالإضافة إلى تصميمه الأنيق والجذّاب.

موتورولا تتألق بأشرس هواتفها Motorola Edge 40 Pro قاهر هواتف الأندرويد وتدخل في منافسة مع العملاق الكوري

مواصفات هاتف Motorola Edge 40 Pro

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وجاءت شاشة هاتف Motorola Edge 40 Pro منحية ومن نوع OLED، وتم حمايتها بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف موتورولا الجديد والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة OLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
الدقة 2400 × 1080 بيكسل
التردد 165 هرتز
طبقة الحماية Gorilla Glass Victus
الشاشة تدعم تقنية Dolby Vision
كما تدعم التصوير الديناميكي HDR10 +
تدعم مليار لون
يوجد طبقة حماية للهاتف من الخلف  يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار
يصمد تحت الماء لمدة 30 دقيقة وبعمق 1.5 متر

العتاد الداخلي لهاتف Motorola Edge 40 Pro

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • عدستان بدقة 50 ميجا بيكسل.
  • مستشعر الرئيسية 1 / 1.55 بوصة.
  • مثبت بصري OIS.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل، وهي لتصوير العمق.
  • أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 60 ميجا بيكسل.

البطارية

  • سعة البطارية 4600 مللي أمبير.
  • الشحن السريع 125 وات.
  • الشحن اللاسلكي 15 وات.
  • تشحن نصف البطارية خلال 7 دقائق فقط.
  • وتشحن البطارية بالكامل خلال 20 دقيقة.

الذواكر والمعالج

  • نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 2.
  • تقنية 4 نانومتر.
  • معالج الرسوميات Adreno 740.
  • الرام 12 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.
  • السعر 900 يورو.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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