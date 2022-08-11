موبيل فاخر من الأخر.. سعر وموصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G 2022 الجديد

يحتوي هذا الهاتف على وحدة معالجة مركزية قوية Snapdragon 695 5G، التي تعد هذه الخاصية من أهم المواصفات والميزات التي تدعم هاتف Samsung mobile 2022 المعلن حديثًا samsung galaxy a23 5G، حيث أنه تم الإعلان عن الهاتف الجديد في شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع طرحه للبيع في الأسواق في سبتمبر بألوان الأبيض والأزرق والأسود، هاتف سامسونج Galaxy A23 5G 2022 يبلغ طوله 165.4 ملم، وعرضه 76.9 ملم، وسمكه 8.4 ملم، يزن حوالي 197 جرامًا.

موصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G 2022

مواصفات سامسونج Galaxy A23 5G عيوب هاتف Galaxy A23 5G 2022 يدعم الهاتف منفذي Nano-SIM إنه ثقيل إلى حد ما وصعب حمله لفترة طويلة من الوقت الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوعان من البلاستيك، ويفضل لو كانت مصنوعة من الزجاج والألمنيوم إنه غير متوافق مع تسجيل مقاطع فيديو 4K الهاتف متوافق مع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، تبلغ سرعة التنزيل القصوى لشبكة 5G5 جيجا بايت لا يعطي خبرة بصوت ستيريو، غير متوافق مع 5G شاشة الهاتف عبارة عن شاشة PLS LCD مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة 2408 × 1080 الشحن اللاسلكي والعكس غير موجود معالج الهاتف الذكي مزود بمعمارية 6 نانومتر، وسرعة ساعة ثمانية النواة، ونواة 2 جيجاهرتز، وسداسي النواة 1.7 جيجاهرتز النوى إنه ليس مقاوم للغبار والماء ذاكرة الوصول العشوائي في هاتف Samsung الجديد 2022 samsung galaxy a23 5G تأتي بمستويات 4 أو 6 أو 8 جيجابايت حسب نوع الهاتف لا يمكن استخدامه للتحكم في المعدات الكهربائية يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية تدعم دقة 50 و 5 و 2 و 2 ميجا بكسل يفتقر إلى ضوء الإخطار يحتوي على سعة 5000 مللي أمبير كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات مصنوع من البلاستيك وبدون شاشة AMOLED

سعر سامسونج Galaxy A23 5G 2022

أحدث هاتف من سامسونج وهو نسخة رجعية من A22 يكلف حوالي 300 يورو، وهو ما يعادل حوالي 5000 و 800 جنيه مصري.