موبايل من الآخر.. فيفو تعلن عن أفضل هاتف في فئة 4000 جنيه

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف في فئة 4000 جنيه، فلن تجد موبايل ينافس Vivo Y35، والذي يقدم مميزات رائعة من حيث المعالج القوي ومساحة التخزين والكاميرات، لا يمكن أن تجدها في أي هاتف منافس. في هذا الموضوع سوف نسرد لكم كل مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo Y35.

مواصفات Vivo Y35 الأفضل في فئة 4000 جنيه

يأتي الهاتف بشاشة من نوع ips lcd بحجم 6.58 بوصة.

تتميز الشاشة بجودة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز.

هاتف فيفو Vivo Y35 يأتي بمعالج قوي من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 680.

يتميز بوجود قارئ بصمة على جانب الهاتف.

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

لماذا يعد هاتف vovo y35 أفضل هاتف بسعر 4000 جنيه؟

تم إطلاق هاتف Vivo Y35 اليوم في الهند، وسوف يكون متاحا في كل الأسواق العالمية قريبا وسعره في مصر قد يصل إلى 4400 جنيه.

ونقول إنه أفضل هاتف في فئة 4000 جنيه؛ لأنك لن تجد هاتف منافس بنفس المواصفات وهذا السعر، فهو يأتي بذاكرة تخزين بحجم 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

وسعر 4400 جنيه لن يشتري لك هاتف بمساحة 64 جيجا مع 4 جيجا رام في هواتف سامسونج أو oppo.

عيب الهاتف الوحيد هو أن الشاشة lcd وليست AMOLED ، ولكن في وجود معالج قوي وشاشة بدقة عرض FHD+ وبطارية بحجم كبير مع ذاكرة تخزين بمساحة رائعة، يعتبر هاتف Vivo Y35 صفقة رائعة.