تسريبات الهاتف المنتظر موبايل اوبو الجديد 2022 فايند اكس 5 لايت

يترقب عُشاق هواتف oppo – اوبو صدورو موبايل اوبو الجديد 2022 فايند اكس 5 لايت والذي انتشرت تسريبات له مؤخراً حيث يأتي موبايل اوبو فايند اكس 5 لايت وفقاً لـ التسريبات مدعوماً بشاشة من نوع أموليد بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز بالإضافة إلى معالج من نوع كوالكم سناب دراجون 775، وبلغ طول الهاتف 156.8 مم وعُرضه 72.1 مم وسُمكه 7.6 مم ويبلغ وزن الهاتف 185 غرام، وسيكون الهاتف مُتاحاً بـ الألوان الذهبي والأزرق والأسود، ويأتي موبايل اوبو داعماً لـ شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى دعم الهاتف لـ شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.

مواصفات و سعر موبايل اوبو الجديد 2022 فايند اكس 5 لايت

يدعم الهاتف نظام تشغيل اندرويد 12

تبلغ درجة سطوع موبايل اوبو الجديد 600 شمعة أقضى سطوع و430 شمعة للسطوع العادي.

الشاشة محمية بطبقة زجاجية من غوريلا غلاس5.

يأتي موبايل اوبو بـ إصدارين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت.

ويتوافر الهاتف بثلاث نُسخ وهي 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 256 جيجابايت وأخيراً 12 جيجابايت / 256 جيجابايت.

يدعم موبايل اوبو السماعات الخارجية.

يحتوي الهاتف على مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة والتقارب.

تحتوي علبة الهاتف على سماعات وشاحن وكابل يو اس بي وجراب للحماية ودبوس للإخراج الشرائح والهاتف.

تبلغ سرعة شبكة اتصال الجيل الخامس 5G في موبايل اوبو 3.7 جيجابايت.

شاشة موبايل فايند اكس 5 لايت نوعها AMOLED حجمها 6.42 انش دقتها 2400×1080 بكسل كثافة البيكسلات فيها 408 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9

معالج ومعدات موبايل فايند اكس 5 لايت نوعه Qualcomm Snapdragon 778G المعمارية 6 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة أدريانو 642 الرامات 8 – 12 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 12

قديهمك:

كاميرات موبايل فايند اكس 5 لايت الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MP الكاميرا (2) 8 MP الكاميرا (3) 2 MP الكاميرا الأمامية 32 MP

البطارية موبايل فايند اكس 5 لايت الشحن السريع مدعوم بقوة 60 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

ملاحظة: هذا ويُهيب موقع نجوم مصرية بـزواره الكرام أنه لم يتم حتى ساعة تحرير هذا المقال أي إعلان رسمي من الشركة عن موبايل اوبو الجديد 2022 فايند اكس 5 لايت وبعض المواصفات الواردة من الممكن أن تتبدل.

وأخيراً هل أعجبكم موبايل اوبو الجديد 2022 فايند اكس 5 لايت بحسب أخر التسريبات، شاركونا أرائكم في التعليقات أو إذا كان لديكم أي سؤال سوف نقوم بالرد عليه.