موبايل العيد بسعر اقتصادي.. هواوي تطلق هاتف nova Y73 عالميًا

بعد مرور شهر على إطلاقه في السوق الصينية تحت اسم Enjoy 80، أعلنت هواوي رسميًا عن توفر الهاتف نفسه في الأسواق العالمية باسم nova Y73، دون أي تغييرات في التصميم أو المواصفات.

شاشة كبيرة وإضاءة قوية

يتميز هاتف nova Y73 بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة +HD، مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 1,000 شمعة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الإضاءة القوية.

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كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل

يضم هاتف nova Y73 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في ثقب بالشاشة، بينما في الخلف توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب عدسة مساعدة لم تُفصح الشركة عن نوعها أو دقتها بعد.

معالج قديم بلمسة جديدة

لم تعلن هواوي رسميًا عن نوع المعالج المستخدم، لكن التسريبات تشير إلى أنه Kirin 710A بتقنية تصنيع 14 نانومتر، وهو معالج قديم يعود إلى عام 2018، لكن يتميز بأداء مقبول ضمن الفئة الاقتصادية.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت RAM، وخيارين للتخزين: 128 أو 256 جيجابايت.

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مفتاح Enjoy X المخصص

من الميزات اللافتة هو وجود زر جديد على الجانب الأيسر يُعرف باسم Enjoy X Key، وهو مفتاح قابل للبرمجة يمكن تخصيصه لتشغيل تطبيقات أو وظائف معينة.

بطارية ضخمة وشحن سريع

الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 6,620 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، مع واجهة تشغيل EMUI 12.

مواصفات إضافية مميزة

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64

منفذ سماعة رأس 3.5 مم

منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)

دعم NFC

سعر هاتف Huawei nova Y73

يأتي هاتف nova Y73 بلونين فقط هما: الأزرق والأسود، تمامًا كما في النسخة المخصصة للسوق الصيني، ولم تكشف هواوي بعد عن تفاصيل الأسعار أو الأسواق التي سيتوفر بها الهاتف، لكن من المتوقع أن يستهدف الفئة الاقتصادية، مع توفر تدريجي في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ويأتي السعر المتوقع للهاتف كالتالي:

للنسخة 128 جيجابايت من المتوقع أن يتراوح السعر بين 150 إلى 180 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 7000 إلى 8500 جنيه مصري.

للنسخة 256 جيجابايت، من المحتمل أن يتراوح السعر بين 180 إلى 210 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 8500 إلى 10,000 جنيه مصري.