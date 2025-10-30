تقنية

موبايل استثنائي وغير مسبوق.. أبل تتحدى العملاق الكوري سامسونج بهاتف iPhone جديد يُحدث ثورة نوعية في عالم الهواتف الذكية

يوجد حالة من المنافسة الشديدة بين العملاقين الكوري والأمريكي “أبل وسامسونج”، فبعد قيام شركة بالإعلان عن هاتفها الجديد ثلاثي الطي، والذي وصفته بأنه الأول من نوعه في العالم، بدأت شركة أبل في الإعلان عن هاتف آيفون جديد سيحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

ووفق العديد من التقارير التقنية فإن شركة أبل ستحتفل في عام 2027 بمرور الذكرى العشرين على إطلاق أول هواتفها الذكية “آيفون”، وخلال عام 2027 ستعلن أبل عن هاتفها آيفون 20 وتتجاوز سلسلة آيفون 19، وذلك في خطوة رمزية تتماشى مع مرور عقدين على إطلاق أول سلسلة من هواتفها المعروفة.

 

وأشارت تقارير تقنية إلى أن هاتف iPhone 20 المزمع إطلاقه في عام 2027 سيكون بدون أي أزرار صلبة، وستكون أزرار الحركة والكاميرا والصوت باللمس وليس بالضغط والنقر، كما أنه من المتوقع أن تمتد هذه التقنية إلى باقي منتجات أبل كأجهزة آيباد وماك بوك.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن أبل قامت بالفعل بتطوير أزرار اللمس الصلبة في هاتف آيفون 20، وستبدأ في عملية إنتاج ضخمة لهواتفها الجديدة الغير مسبوقة مع بداية عام 2027، وأضافت التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 18 المزمع إطلاقها العام القادم 2026 ستشهد تحديث نوعي في التصميم وخاصة زر التقاط الكاميرا.

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


