موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s فئة إقتصادية

تم الإعلان عن موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s لذوي الدخل المحدود، والذي جاء بموصفات لابأس بها، مقارنة بسعره الرخيص كونه من ضمن هواتف الفئة الاقتصادية، وغالباً ما تكون شاشات الهواتف المنخفضة السعر رديئة، وحجم الرام منخفض، أو الكاميرا ليست كما يرغب معظم المستخدمين، كما في مراجعتنا لهاتف أوبو، بإستثناء البطارية فهي جيدة نوعاً ما من حيث سعتها.

أهم مواصفات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s

الشاشة في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s نوع الشاشة IPS LCD نوعية رديئة حجمها 6.52 إنش دقة الشاشة 1600×720 px كثافة البكسلات 269 % درجة سطوعها القصوى 480 شمعة

معالج و معدات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s نوع المعالج MediaTek Helio G35 دقة تصنيعه 12 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة PowerVR الرامات 3- 4 GB ذاكرة التخزين الداخلية 64- 32 GB الذاكرة الخارجية ميكروSD مدعوم نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s الكاميرا الأساسية الرئيسية 13 MB الكاميرا الثانية تصوير ماكرو 2 MB الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 2 MB الكاميرا الأمامية 8 MB

البطارية في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s الشحن السريع غير مدعوم نوع البطارية ليثيوم بو سعتها 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة