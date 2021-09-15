موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s فئة إقتصادية
تم الإعلان عن موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s لذوي الدخل المحدود، والذي جاء بموصفات لابأس بها، مقارنة بسعره الرخيص كونه من ضمن هواتف الفئة الاقتصادية، وغالباً ما تكون شاشات الهواتف المنخفضة السعر رديئة، وحجم الرام منخفض، أو الكاميرا ليست كما يرغب معظم المستخدمين، كما في مراجعتنا لهاتف أوبو، بإستثناء البطارية فهي جيدة نوعاً ما من حيث سعتها.
أهم مواصفات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
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الشاشة في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
|نوع الشاشة
|IPS LCD نوعية رديئة
|حجمها
|6.52 إنش
|دقة الشاشة
|1600×720 px
|كثافة البكسلات
|269 %
|درجة سطوعها القصوى
|480 شمعة
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معالج و معدات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
|نوع المعالج
|MediaTek Helio G35
|دقة تصنيعه
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|PowerVR
|الرامات
|3- 4 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|64- 32 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|13 MB
|الكاميرا الثانية تصوير ماكرو
|2 MB
|الكاميرا الثالثة عزل الخلفية
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|8 MB
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البطارية في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
|الشحن السريع
|غير مدعوم
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
|سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في السعودية
|525 ريال
|سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في المغرب
|1200 درهم
|سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في مصر
|2200 جنيه
|سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في أنحاء العالم 140 دولار أمريكي