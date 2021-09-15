موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s فئة إقتصادية

بواسطة نعيم الشامي

تم الإعلان عن موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s لذوي الدخل المحدود، والذي جاء بموصفات لابأس بها، مقارنة بسعره الرخيص كونه من ضمن هواتف الفئة الاقتصادية، وغالباً ما تكون شاشات الهواتف المنخفضة السعر رديئة، وحجم الرام منخفض، أو الكاميرا ليست كما يرغب معظم المستخدمين، كما في مراجعتنا لهاتف أوبو، بإستثناء البطارية فهي جيدة نوعاً ما من حيث سعتها.

موبايل أوبو الجديد 2021

أهم مواصفات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s

الشاشة في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
نوع  الشاشة IPS LCD نوعية رديئة
حجمها 6.52 إنش
دقة الشاشة 1600×720 px
كثافة البكسلات 269 %
درجة سطوعها القصوى 480  شمعة

معالج و معدات موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
نوع المعالج MediaTek Helio G35
دقة تصنيعه 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة PowerVR
الرامات 3- 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 64- 32 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
الكاميرا الأساسية الرئيسية 13 MB
الكاميرا الثانية تصوير ماكرو 2 MB
الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 2 MB
الكاميرا الأمامية 8 MB

البطارية في موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
الشحن السريع غير مدعوم
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s
 سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في السعودية 525 ريال
 سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في المغرب 1200 درهم
 سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في مصر 2200 جنيه
 سعر موبايل أوبو الجديد 2021 Oppo A11s في أنحاء العالم 140 دولار أمريكي


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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.