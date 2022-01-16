موبايل أحلامك.. سعر و مواصفات iPhone 13 Pro 2022

آبل كعادتها في تقديم أفضل الأجهزة من حيث الأداء كل عام والذي لم يسبق له مثيل من قبل أي هاتف أندرويد، تم الإعلان عن مواصفات iPhone 13 Pro 2022 التي أذهلت الجميع، حيث تم إضافة بعض التقنيات والإمكانيات الجديدة التي تجعله تحفة فنية في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف iphone 13 pro

يتكون الجهاز من الزجاج وإطار إستانلس ستيل.

متوفر بالألوان الأزرق الفاتح سييرا، والفضي، والذهبي، والرصاصي الداكن.

وزنه خفيف حيث يصل إلى 203 جرام.

أبضا الهاتف 146.7×71.5×7.65.

يأتي هذا الهاتف بخاصية مقاومة الماء وبشهادة من Ip86 حيث يعمل الهاتف على عمق حتي 6 متر ولمدة تصل إلى 30دقيقة.

مقاومة الغبار.

يدعم ال NFC، كما يدعم تشغيل شريحتين نانو وesim.

يدعم تشغيل الشبكات من الجيل الثاني 2G حتى الجيل الخامس 5G.

تأتي شاشة هذا الجهاز من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش ودقة 1170×2532 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش و يأتي العرض بنسبة 19.5:9 حتى تتمكن من مشاهدة محتوى أكبر.

شاشة مقاومة للتبصيم من نوع oleophobic coating وأيضا زجاج مقاوم للخدش.

يدعم أيضا خاصية الـ HD ومعدل التحديث الأعلى الـ 120Hz حتي تتمكن من الضغط والاستجابة بسرعة.

يأتي سطوع الشاشة في الشمس 1000 وأقصى سطوع هو 1200 شمعة.

يعمل بمعالج A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو ومعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core بخمسة أنوية وصرحت شركة ابل بأن الأداء الرسومي أقوى بنسبة 30% وأقوى في الأداء بنسبة 50% من الـ A14 حتي تحصل على أفضل أداء مع أقل استهلاك للبطارية.

هناك 4 إصدارت من حيث الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية: يأتي بذاكرة صلبة 128 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا. يأتي بذاكرة صلبة 256 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا. يأتي بذاكرة صلبة512 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا. يأتي بذاكرة صلبة 1 تيرا وذاكرة عشوائية8 جيجا ولايدعم زيادة المساحة من خلال كارت الميموري. أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والثانية خاصة بالعزل والكاميرا الخلفية هي رباعية وتأتي بغطاء للعدسة من الكريستال الياقوتي وأيضا تدعم تصوير فيديوهات ال 4k. ميكروفون لعزل الضوضاء ويدعم سماعات الإستريو الخارجية. يدعم الواي فاي بترددات مختلفة وبلوتوث إصدار5,0 بالإضافة إلى تحديد الموقع من وسائل الأمان الface id لفتح الهاتفويدعم الشحن السريع وأيضا اللاسلكي. يعمل بنظام ios15.



مميزات هاتف iphone 13 pro

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار. دقة في عدسات الكاميرا. صوت السماعات الخارجية نقية ومعالج متطور. شاشة أكبر من الهواتف السابقة. يدعم الجيل الخامس5G.

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