مواعيد مسلسل ” نبض مؤقت ” على قنوات الإمارات والكويت – أكتوبر 2021

العرض الثاني للمسلسل الدرامي الكويت نبض مؤقت الذي عرض في رمضان الماضي على شاشتي قناة الإمارات وقناة الكويت بدءاً من الاحد 3-10-2021 م.

موعد عرض وإعادة نبض مؤقت على قناة الإمارات

نبض مؤقت توقيت جرينتش نوقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 8.00 مساءاً 9.00 مساءاً 10.00 مساءاً 11.00 مساءاً 12 منتصف الليل الإعادة الأولى 2.00 صباحاً 3.00 صباحاً 4.00 صباحاً 5.00 صباحاً 6.00 صباحاً الإعادة الثانية 6.00 صباحاً 7.00 صباحاً 8.00 صباحاً 8.00 صباحاً 9.00 صباحاً الإعادة الثالثة 1.00 ظهراً 2.00 ظهراً 3.00 عصراً 4.00 مساءاً 5.00 مساءاً

موعد عرض وإعادة نبض مؤقت على قناة الكويت

نبض مؤقت توقيت جرينتش نوقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 8.15 مساءاً 9.15 مساءاً 10.15 مساءاً 11.15 مساءاً 12.15 صباحاً الإعادة الأولى 3.00 صباحاً 4.00 صباحاً 5.00 صباحاً 6.00 صباحاً 7.00 صباحاً

فريق عمل مسلسل نبض مؤقت

التمثيل : هيا عبد السلام – هنادي الكندري – شهاب جوهر – ميثم بدر – شوق الهادي – عبد العزيز النصار – روان العلي – علي الحسيني – فواز الجابر – فرح المهدي – أحمد السداني – سارة رشاد – عذاري – نجاح الخطيب – شبنم خان – عصام الكاظمي – محمد أشكناني – مصطفي محمود – محمد القلاف – أحمد البريكي – خديجة الشايع – فراس السالم – عادل الخليفة – نوف السلطان ( ظهور خاص ).

التأليف : مريم القلاف .

الإنتاج : بي برودكشنز – مؤسسة نبراس الخليج للإنتاج الفني.

الإخراج : سعود بوعبيد.

ملخص فكرة وقصة مسلسل نبض مؤقت

تعاني طيبة مع زوجها طلال من عدم الإنجاب بالرغم من أنها طبيبة أمراض نساء وعقم، ومع محاولة تقبلهما ذلك بنفس راضية، تكتشف طيبة في صدمة كيف عالج طلال حرمانه من الأبوة.