مواعيد مسلسل ” مطر صيف ” على قناة الإمارات – أكتوبر 2021

العرض الثاني للمسلسل الدرامي الكويتي مطر صيف الذي عرض في رمضان الماضي على شاشتي قناة الإمارات بدءاً من الاحد 3-10-2021 م.

موعد عرض وإعادة مطر صيف على قناة الإمارات

مطر صيف توقيت جرينتش نوقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 2.00 مساءاً 3.00 مساءاً 4.00 مساءاً 5.00 مساءاً 6.00 مساءاً الإعادة الأولى 11.00 مساءاً 12.00 صباحاً 1.00 صباحاً 2.00 صباحاً .3.00 صباحاً الإعادة الثانية 3.00 صباحاً 4.00 صباحاً 5.00 صباحاً 6.00 صباحاً 7.00 صباحاً الإعادة الثالثة 7.00 صباحاً 8.00 صباحاً 9.00 صباحاً 10.00 صباحاً 11.00 صباحاً

فريق عمل مسلسل مطر صيف

التمثيل : سعد الفرج – عبد الرحمن العقل – نور – حسن المهذي – عبد الله بهمن – ميس قمر – روان العلي – حصة التبهان – مشاري المجيبل – كفاح الرجيب – منال الجار الله – دلال عقيل – زينة مهدي – عباس خليفي – غانم آل علي – نجاح الخطيب – عذاري – فاضل المصطفى – سعد كنعان – أحمد زيدان – محمد أشكناني – زكية سلطان – عبد الرحمن الهزيم – خلف الشمري- حميدة – إنتصار الشراح (ظهور خاص ) .

ضيوف الشرف : أحمد مساعد – إسماعيل الراشد – جنى الفيلكاوي – فاطمة الدمخي – زمن عبد الله – حسن عبدال – أحمد أشكناني – محمد ملك – شملان المجيبل .

التأليف : ياسر حمداني .

الإنتاج : مؤسسة دراما العربية للإنتاج الفني – عدسة الخليج للإنتاج الفني.

الإخراج : منال عبدال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مطر صيف

تتناول الأحداث قصة الأب غانم الذي يُتهم بقتل زوجته ويُسجن ظلما، وعندما يُخرج من السجن بعد قضاء عقوبته، يجمع أولاده حوله ويحاول رعايتهم وتعويضهم عما عانوه طوال فترة غيابه، ويتحمل مشاكلهم حتى بعد أن صار كل واحد منهم ذو أهلية، ويبدأ في البحث عن قاتل زوجته والانتقام منه.