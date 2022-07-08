مواعيد مسلسل “ما وراء الطبيعة” على قناة شوف مكس

تبدأ قناة shoof mix بعرض أولى حلقات مسلسل ريفو بدءاً من ظهر يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 م.

توقيت عرض وإعادة مسلسل ” ما وراء الطبيعة” على شوف مكس

العرض : يومياً

10.00 العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش

11.00 الحادية عشر صباحاً بتوقيت الجزائر

12.00 الثانية عشر ظهراً بتوقيت ليبيا ومصر

13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية والعراق

14.00 الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات

الإعادة : يومياً

17.00 الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش

18.00 السادسة مساءاً بتوقيت الجزائر

19.00 السابعة مساءاً بتوقيت ليبيا ومصر

20.00 الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق

21.00 التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل ما وراء الطبيعة

التمثيل : أحمد أمين – رزان جمال – آيه سماحة – سماء ابراهيم – رشدي الشامي – ريم عبد القادر – عبد السميع عبد الله – هشام قدري – مرسا منير ابراهيم – شريف دسوقي – أحمد السمطي – أحمد داش – زياد الشرقاوي – أحمد طلعت – هدى المفتي – فاطمة النبوي – كريم الحكيم- آدم وهدان – باتع خليل – سلافة غانم – شيماء ابراهيم – تامر جيكا – هشام زكي – أمجد الحجار – حسن قرفال – خالد إبراهيم – مؤمن مرعي – منصور عبد القادر – ليلان شارل – حازم فؤاد – عواطف محمد – عبد الله النحاس – قسمة إبراهيم – أحمد محمد كامل – جورج عبيد – هبة الدسوقي – سند تنتوش

التأليف : أحمد خالد توفيق – عمرو سلامة – محمود عزت – عمر خالد – دينا ماهر

إنتاج : نتفلكس

الإخراج : عمرو سلامة – ماجد الانصاري.

ملخص فكرة مسلسل ما وراء الطبيعة

في حقبة الستينات من القرن الماضي, يعيش الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم في الجامعة، وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة، والأحداث الغامضة التي يخوضها بنفسه، وتعاونه زميلته الاسكتلندية ماجي في كافة مغامراته.

تردد قناة shoof mix

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11296

الإستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500