مواعيد مسلسل “لا حكم عليه” على قناة mbc1 بدءاً من الاحد 19 يونيو 2022

تبدأ قناة ام بي سي 1 بدءاً من مساءا الاحد الموافق 19 يوينو 2022 في عرض المسلسل اللبناني لا حكم عليه على شاشتها.

مواعيد مسلسل لا حكم عليه –

تعرض الحلقة الأولى من المسلسل الاحد 19-6-2022 م وتذاع الحلقات يومياً بدءاً من الاحد الى الخميس , مع عرض حلقات الاسبوع مجمعة في نهاية الاسبوع.

المواعيد بتوقيت السعودية ( + 3 جرينتش )

العرض : 11 مساءاً

الإعادة الأولى : 8 صباحاً

الإعادة الثانية : 3 ظهراً .

فريق عمل مسلسل لا حكم عليه

التمثيل : قصي خولي – فاليري أبو شقرا – طوني عيسى – كارول الحاج – عبدو شاهين – إيلي متري – رنده كعدي – كارلوس عازار – أسعد رشدان – إيناس زريق – جمال حمدان – سمارة نهرا – فيصل أسطواني – جورج دياب – شيرين الحاج – عادي شديد – كميل يوسف – تمارا حاوي – فادي إبراهيم – سحر فوزي – كارين سلامة – غسان حداد – مارسيل جبور – على يونس – فضل مصلح – نور نخول – رفيق فخري.

تأليف : نادين جابر – بلال شحادات .

الإنتاج : سيدرز آرت برودكش ( صباح إخوان ) .

الإخراج : فيليب أسمر.

فكرة وملخص قصة مسلسل لا حكم عليه

يحكم على شاب بالسجن المؤبد لقتله أمه وزوجها، لكن تظهر محامية بعد خمس سنوات تحمل دليل براءته، ليخرج من السجن مصمماً على معرفة الحقيقة.