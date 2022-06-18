مواعيد مسلسل “دايماً عامر” على قناة الحياة بدءاً من السبت 18 يونيو 2022

ستبدأ قناة الحياة المصرية ( الحمراء ) بدءاً من مساء السبت الموافق 18-6-2022 م في عرض مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان كعرض ثاني حيث عرض المسلسل لأول مرة خلال شهر رمضان الماضي.

موعد مسلسل دايماً عامر على قناة الحياة

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً “بعد منتصف الليل ” )

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً )

فريق عمل مسلسل دايماً عامر

التمثيل: مصطفى شعبان – عمرو عبد الجليل – لبلبة – صلاح عبد الله – طارق عبد العزيز – محمد لطفي – نضال الشافعي – سينتيا خليفة – سماء إبراهيم – أحمد الشامي – كريم عفيفي – ميرنا نور الدين – سام عادل – لمى كتكت – شروق الشريف – يارا المليجي – يوسف الأسدي – أحمد عنان – قمر السباعي – بتول الحداد – حسن إيمي – هبة حسن – يوسف وائل نور – ريهام الشنواني – هايدي كابوه – منار عبد الحليم.

التأليف : أيمن سليم / مايكل عادل .

إشراف عام على الكتابة : أحمد عبد الفتاح .

الإنتاج : الباتروس للإنتاج الفني ( كامل أبو علي ).

الإخراج : مجدي الهواري.

ملخص قصة مسلسل دايماً عامر

من خلال مدرسة رؤية يناقش المسلسل قضية التعليم في مصر , ويسلط الضوء على المشكلات التى ظهرت في الفترة الأخيرة في الكثير من المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها من خلال أعضاء هيئة التدريس.

تردد قناة الحياة

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات 7 درجات غرباً

التردد 12207 راسي ( عمودي V ) ومعدل ترميز 27500