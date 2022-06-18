مواعيد مسلسل “الكبير أوي 6” على dmc و dmc دراما – بدءاً من السبت 18 يونيو 2022
ستبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي كعرض ثاني بعد النجاح الساحق لعرضه الأول خلال شهر رمضان الماضي.
مواقيت إذاعة مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس
المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+2 توقيت جرينتش )، ويتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد إلى الخميس
موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc
العرض الأول: 8 مساءاً.
الإعادة الأولى: 1 صباحاً
الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.
موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc دراما
العرض الأول :11 مساءاً.
الإعادة الأولى: 8 صباحاً
الإعادة الثانية: 4 مساءاُ
** حلقات مجمعة يوم الخميس الساعة 10.00 مساءاً على dmc دراما
فريق عمل مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس
- التمثيل : أحمد مكي – بيومي فؤاد – هشام اسماعيل – ليلى عز العرب – محمد سلام – رحمة أحمد فرج – علاء زينهم – حسين أبو حجاج – مصطفى غريب – سما ابراهيم .
- ضيوف الشرف : ماجد الكدواني – حمدي الميرغني.
- التأليف : مصطفى صقر .
- الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ).
- الإخراج : أحمد الجندي.
ملخص فكرة مسلسل الكبير أوي 6
تستمر الكوميديا من خلال المواقف اليومية والقصص بين شخصيات المسلسل وعلى رأسهم الكبير واخوته جوني وحزلقوم , وفي الجزء الجديد قد يتزوج الكبير لتربية ابناءه , بينما جوني يتجه لتصوير الفيديوهات , ومع اختفاء شخصيات كهدية زوجة الكبير تظهر شخصيات جديدة في هذا الموسم.