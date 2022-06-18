تقنية

مواعيد مسلسل “الكبير أوي 6” على dmc و dmc دراما – بدءاً من السبت 18 يونيو 2022

محمد عبد الرازق

ستبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي كعرض ثاني بعد النجاح الساحق لعرضه الأول خلال شهر رمضان الماضي.

مواعيد مسلسل "الكبير أوي 6" على dmc و dmc دراما - بدءاً من السبت 18 يونيو 2022 1 18/6/2022 - 12:05 م

مواقيت إذاعة مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+2 توقيت جرينتش )، ويتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد إلى الخميس

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الجديدة على قناتي ON و ON دراما

التردد الجديد لقناة دي إم سي دراما Dmc Drama على النايل سات

موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc

العرض الأول: 8 مساءاً.

الإعادة الأولى: 1 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30  ظهراً.

موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 8 صباحاً

الإعادة الثانية: 4 مساءاُ

** حلقات مجمعة يوم الخميس الساعة 10.00 مساءاً على dmc دراما

فريق عمل مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس

  • التمثيل : أحمد مكي – بيومي فؤاد – هشام اسماعيل – ليلى عز العرب – محمد سلام – رحمة أحمد فرج – علاء زينهم – حسين أبو حجاج – مصطفى غريب – سما ابراهيم .
  • ضيوف الشرف : ماجد الكدواني – حمدي الميرغني.
  • التأليف : مصطفى صقر .
  • الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ).
  • الإخراج : أحمد الجندي.

ملخص فكرة مسلسل الكبير أوي 6

تستمر الكوميديا من خلال المواقف اليومية والقصص بين شخصيات المسلسل وعلى رأسهم الكبير واخوته جوني وحزلقوم , وفي الجزء الجديد قد يتزوج الكبير لتربية ابناءه , بينما جوني يتجه لتصوير الفيديوهات , ومع اختفاء شخصيات كهدية زوجة الكبير تظهر شخصيات جديدة في هذا الموسم.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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