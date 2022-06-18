مواعيد مسلسل “الكبير أوي 6” على dmc و dmc دراما – بدءاً من السبت 18 يونيو 2022

ستبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي كعرض ثاني بعد النجاح الساحق لعرضه الأول خلال شهر رمضان الماضي.

مواقيت إذاعة مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+2 توقيت جرينتش )، ويتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد إلى الخميس

موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc

العرض الأول: 8 مساءاً.

الإعادة الأولى: 1 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

موعد عرض الكبير أوي 6 على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 8 صباحاً

الإعادة الثانية: 4 مساءاُ

** حلقات مجمعة يوم الخميس الساعة 10.00 مساءاً على dmc دراما

فريق عمل مسلسل الكبير أوي – الموسم السادس

التمثيل : أحمد مكي – بيومي فؤاد – هشام اسماعيل – ليلى عز العرب – محمد سلام – رحمة أحمد فرج – علاء زينهم – حسين أبو حجاج – مصطفى غريب – سما ابراهيم .

ضيوف الشرف : ماجد الكدواني – حمدي الميرغني.

التأليف : مصطفى صقر .

الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ).

الإخراج : أحمد الجندي.

ملخص فكرة مسلسل الكبير أوي 6

تستمر الكوميديا من خلال المواقف اليومية والقصص بين شخصيات المسلسل وعلى رأسهم الكبير واخوته جوني وحزلقوم , وفي الجزء الجديد قد يتزوج الكبير لتربية ابناءه , بينما جوني يتجه لتصوير الفيديوهات , ومع اختفاء شخصيات كهدية زوجة الكبير تظهر شخصيات جديدة في هذا الموسم.