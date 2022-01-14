مواعيد مسلسل ” أبو العروسة 3 ” على dmc و dmc دراما

ستبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض الجزء الثالث من المسلسل الدرامي العائلي أبو العروسة على شاشتها بدءاً من يوم السبت 22 يناير 2022 ، حيث تعرضه القناة كعرض أول وحصري للمسلسل.

الجدير بالذكر أن حيث الجزء الأول من المسلسل في نهاية عام 2017 , فيما عرض الجزء الثاني في نهاية عام 2018 , وحقق نسبة مشاهدة كبيرة جداً اثناء عرضه على شاشة التليفزيون مما دفع الشركة المنتجة الى انتاج هذا الجزء الجديد ، واليكم مواعيد عرضه وإعادة على قناة dmc دراما وقناة dmc.

مواقيت إذاعة مسلسل ابو العروسة – الجزء الثالث

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+2 توقيت جرينتش )، ويتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد إلى الخميس

موعد عرض أبو العروسة 3 على قناة dmc

العرض الأول: 8 مساءاً.

الإعادة الأولى: 1 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

موعد عرض أبو العروسة 3 على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 8 صباحاً

الإعادة الثانية: 4 مساءاُ

فريق عمل مسلسل أبو العروسة 3

العمل من بطولة كلاً من: سيد رجب. سوسن بدر. مدحت صالح. محمد عادل. خالد كمال. ولاء الشريف. محمود حجازي. رانيا فريد شوقي. أحمد صيام. صفاء الطوخي. محمد حاتم. أماني كمال. أحمد عبدالله محمود. كارولين عزمي. رشا أمين. تامر فرج. محمد السعدني. مريهان مجدي.

التأليف والإخراج : هاني كمال.