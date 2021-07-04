مواعيد مسلسلات dmc دراما 2021 متعة بدون توقف

استحوذت شبكة قنوات dmc على نسب مشاهدة كبيرة خلال وقت قصير، فمنذ بدايتها وأنا أتذكر بشكل شخصي الظهور المفاجئ لواحدة من القنوات التي تقدم محتوى مميز وشيق، بجانب استحواذها على عدد من الحصريات التي جلعت صداها في كل مكان وبتميزها وانفرادها في عرض مسلسلات لا تعرض سوى علي دي ام سي.

شبكة قنوات دي ام سي تتميز جميعها بالحصرية، حيث مسلسلات لا تعرض في أي مكان آخر، وبرامج توك شو متميزة تغطي معظم الأحداث الجارية في مصر وحول العالم من منظور إخباري مهني لأبعد الحدود.

تتميز قناة دي ام سي دراما عن غيرها من قنوات الشبكة، حيث دائماً ما يكون هناك جديد بشكل مستمر من مسلسلات جديدة وغير متوفرة على أي قناة آخري، هذا جعل منها القناة الأكثر مشاهدة من بين القنوات الخاصة بمجموعة dmc.

نستعرض معكم أعزاءي القراء في هذه الصفحة جداول تخص كل تلك المسلسلات التي يتم عرضها خلال 2021 عبر قناة دي ام سي دراما، وسنحاول إن شاء الله توفير تغطية شاملة لأغلب المسلسلات وقنوات أخرى.

جدول مواعيد مسلسلات دي إم سي الجديدة:

أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى ليالي الحلمية 4 5.30 مساءاً 5 صباحاً يومياً 21 يونيو 2021 ممالك النار 6.30 مساءاً 1 صباحاً 11 صباحاً من السبت للأربعاء 21 يونيو 2020 هجمة مرتدة 8 مساءاً 2 صباحاً 12.30 ظهراً من الأحد الى الخميس 22 مايو 2021

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ نور والرحلات الخارقة 10.30 صباحاً 5.45 مساءاً 6.30 صباحاً يومياً 21 يونيو 2021 إسعاف يونس 5 مساءاً 6.00 صباحاً 11.00 صباحاً يومياً 21 يونيو 2021 حكايات ميزو 6 مساءاً 5 صباحاً يومياً 20 يونيو 2021 غوايش 7 مساءاً 4 صباحاً 10 صباحاً يومياً 20 يونيو 2021 اين قلبي 8 مساءاً 2 صباحاً 9 صباحاً يومياً 26 يونيو 2021 ونحب تاني ليه 9 مساءاً 3 صباحاً 2 ظهراً يومياً 21 يونيو 2021 ممالك النار 10 مساءاً 7 صباحاً 3 ظهراً من السبت للاربعاء 21 يونيو 2021 هجمة مرتدة 11 مساءاً 8 صباحاً 4 مساءاً من الأحد الى الخميس 22 مايو 2021 شبر ميه 12 منتصف الليل 12 ظهراً يومياً 22 مايو 2021 ليالي الحلمية 4 1 صباحاً 1 ظهراً يومياً 21 يونيو 2021

هذه وببساطة مواعيد العرض، وبحسب ما هو معلن من إدارة قنوات دي ام سي بانة ومن المقرر تغيير التردد الحالي للقناة خلال اسبوع من تاريخ الإعلان، حيث أوضحت المجموعة، لذلك من الضروري أن تكون على مواكبة بإدخال التردد الجديد حتى وقبل إيقاف التردد الحالي بحيث تتمكن من مشاهدة القنوات والمسلسلات بدون انقطاع مفاجئ بسبب إيقاف التردد.

أوفر لك في السطور التالية التردد الخاص بالقناة كما تم الإعلان عنة وما تنصح بة المجموعة بضرورة التغيير إلية لكي تعمل القناة مرة أخرى.

تردد قناة دي ام سي الجديد 2021:

مساعدة في ضبط تردد قناة دي ام سي:

في حال واجهتك مشكلة أثناء محاولتك إدخال التردد الجديد ولم تعمل القنوات بشكل جيد لديك فربما تكون بحاجة الي المساعدة، لكن وقبل أن تطلب المساعدة يرجي محاولة البحث عن حل لمشكلتك أو ربما هناك رموزاً أو أرقام غير مكتملة أو مستبدلة أثناء ضبط القناة مما يجعلها لا تعمل.

إذا استمرت المشكلة فأنا أنصحك بضرورة مشاركتي تلك المشكلة عبر تعليق على هذه الصفحة وسأعمل على الرد على الفور بعد الوصول لحل لمشكلتك بكل تأكيد.