مواعيد مسلسلات سي بي سي دراما 2021

بواسطة إبراهيم سعد الدين

وفرت قنوات سي بي سي دراما عدد من قنوات التواصل معها، بجانب العرض الحي والمباشر للقناة على موقعها الرسمي وأيضاً على يوتيوب الى جانب الإعلان عن كل تلك الحصريات سواء مواعيد عرض المسلسلات وغيرها عبر صفحة القناة على الفيس بوك، أيضاً تتميز القناة بكونها تعرض عدد من المسلسلات ذات الشعبية الواسعة والتي ينتظرها الناس بفارغ الصبر.

مواعيد مسلسلات سي بي سي دراما 2021 1 4/7/2021 - 2:21 ص

في ظل وجود العديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات المدفوعة والتي تتنافس جميعها من أجل الوصول الي المستخدم وإقناعه بالاشتراك للاستمتاع بمشاهدة خالية من الإعلانات وقبل عرضها على شاشة التليفزيون بأسابيع، البعض على النقيض تماماً ويبحث عن توقيت مشاهدة المسلسل المجاني من خلال متابعة قناة ام بي سي دراما الرائدة.

المحتويات إخفاء
1. موعد مسلسلات cbc
2. بث قناة سي بي سي دراما المباشر على الإنترنت:
3. تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021:
4. التواصل مع قناة cbc دراما

موعد مسلسلات cbc

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى
حكايتي 6 مساءاً 4.30 صباحاً من السبت الى الاربعاء 22 مايو 2021
جمال الحريم 7 مساءاً 3.30 صباحاً 11 صباحاً من السبت الى الاربعاء 22 مايو 2021
القاهرة كابول 8 مساءاً 2.30 صباحاً 12 ظهراً من السبت الى الاربعاء 22 مايو 2021
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ولسه بحلم بيوم 6 مساءاً 3 صباحاً 8 صباحاً 1 ظهراً يومياً 22 يونيو 2021
حجر جهنم 7 مساءاً 1 صباحاً 7 صباحاً يومياً 22 مايو 2021
ربع رومي 8 مساءاً 2 صباحاً 6 صباحاً 11 صباحاً يومياً 21 يونيو 2021
حكايتي 9 مساءاً 9 صباحاً 3 ظهراً من السبت للاربعاء 22 مايو 2021
جمال الحريم 10 مساءاً 10 صباحاً 4  مساءاً من السبت للاربعاء 22 مايو 2021
القاهرة كابول 11 مساءاً 5 صباحاً 2 ظهراً 5 مساءاً يومياً السبت إلى الاربعاء 22 مايو 2021
طلعت روحي 12 منتصف الليل 4 صباحاً 12 ظهراً يومياً 22 مايو 2021

بث قناة سي بي سي دراما المباشر على الإنترنت:

بجانب تواجدها المستمر على البث الحي الخاص بالقناة عبر موقعها الرسمي وحتى مروراً باليوتيوب بث مباشر أيضاً بجانب استعراض جميع البرامج والمقاطع المستقطعة من عدد من برامجها بر فيديوهات متنوعة على يوتيوب، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لقناة دي ام سي دراما والاستمتاع بمشاهدة مسلسلات مميزة على مدار الساعة: www.cbc-eg.com/live/drama

تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021:

أغلب القنوات الفضائية يتم تغيير التردد الخاص بها من وقت لآخر لأسباب كثيرة، فالوقوف على التردد الصحيح أمر مهم بالنسبة للكثير، حيث أغلب المواقع القديمة توفر ترددات أغلب الظن تكون قديمة ولا تعمل، لهذا أحببت مشارتكم آخر تردد تعمل عبرة القناة بشكل جيد دون مشكلة حتى وقتنا الحالي.

القناة تبث على التردد 11488 افقي

التردد الجديد 11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التواصل مع قناة cbc دراما

الموقع الرسمي: www.cbc-eg.com/drama
حساب القناة على تويتر: twitter.com/CBCDrama
حساب القناة على انستجرام: www.instagram.com/cbcdrama
حساب القناة على يوتيوب: www.youtube.com/CBCEgyptDrama

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إبراهيم سعد الدين

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