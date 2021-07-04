مواعيد مسلسلات اون دراما 2021 الجديدة هذا الشهر

يتغير عرض المسلسلات تقريباً كل لشهر لمعظم المسلسلات التي تكون مجموع حلقاتها 30 حلقة، لكن هناك مسلسلات تركي وهندي يمكن لها الاستمرار مواسم كاملة قد تستمر لعام وأكثر، هذا التغيير يدفعنا بشكل مستمر الي كعرفة مواعيد عرض المسلسلات التركية والهندية والعربية الجديدة عبر قناة اون دراما، في هذا التقرير سأوفر لك ذلك.

من الضرورة الإشارة الي أنك وفي حال كنت ترغب في الوصول دائماً الى مواعيد عرض تلك المسلسلات وأيضاً تاريخ إعادة المسلسل فأنت مدعو لمتابعة صفحة القناة على الفيس بوك وتويتر وإنستغرام، حيث من خلال وسائل التواصل هذه يمكن متابعة كل ما هو جديد، حيث تنشط تلك الحسابات بعرض مقتطفات من مسلسلات وعرض برومو لمسلسل معين بجانب حلقات متنوعة ومختلفة يتم نشرها أولاً بأول.

نستعرض أولاً جدول عرض المسلسلات بشكل كامل مع تحديد تاريخ العرض الأول ومن ثم الإعادة الأولي والثانية في حال توفرت إعادة لهذا المسلسل.

مواعيد مسلسلات اون دراما 2021 On Drama:

أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى حلوة الدنيا سكر 7 مساءاً 1 بعد منتصف الليل 11 ظهراً من السبت للأربعاء 22 مايو 2021 الاختيار 2 8 مساءاً 1.30 صباحاً 12 ظهراً من الأحد الى الخميس 22 مايو 2021

أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى |زيزنيا 5 مساءاً 12 منتصف الليل 11 صباحاً يومياً 22 مايو 2021 ليلة القبض على فاطمة 6 مساءاً 1 بعد منتصف الليل 12 ظهراً يومياً 19 يونيو 2021 علامة استفهام 7 مساءاً 4 صباحاً 2 ظهراً يومياُ 21 يونيو 2021 هي ودافنشي 8 مساءاً 2 صباحاً 7 صباحاً يومياً 21 يونيو 2021 ختم النمر 9 مساءاً 3 صباحاً 8 صباحاً 1 ظهراً يومياً 21 يونيو 2021 الاختيار 2 10 مساءاً 5 صباحاً 9 صباحاً 4 عصراً من الأحد إلى الخميس 22 مايو 2021 حلوة الدنيا سكر 11 مساءاً 6 صباحاً 10 صباحاً 3 عصراً يومياً 22 مايو 2021

تردد قناة اون دراما الجديد 2021:

قد ترغب أيضاً في الحصول على التردد الجديد والصحيح للقناة، وفي حال كنت كذلك فيمكنك الحصول على هذا التردد وهو الأخير الذي تعمل بة القناة \دون مشكلة حتى وقتنا الحالي على قمر نايل سات.

القناة تبث على التردد 10853

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التواصل مع قناة اون دراما:

صفحة القناة على الفيس بوك: On drama | Facebook

حساب القناة علي انستجرام :ON drama (@ondrama.eg) • Instagram photos and videos

مقاطع القناة الأكثر شهرة على فيس بوك: On drama | Facebook

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