مواعيد المسلسل التركي “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” على قناة shoof mix

محبي المسلسلات التركية موعدهم مع مسلسل تركي جديد مميز من إنتاج نتفلكس تركيا “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” يعرض على قناة شوف ميكس shoof mix على النايل سات بدءاً من صباح السبت 21 مايو 2022 م.

توقيت عرض وإعادة مسلسل “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” على شوف مكس

العرض : يومياً

الإعادة : يومياً

ملومات عن مسلسل “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245”

ملخص فكرة المسلسل التركي “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245”

بعد حلول كارثة على الأرض، يتعيّن على عالِم أحياء بحريّة في مهمّة بحثية على متن غوّاصة أن يناضل للنجاة مع الطاقم بينما تتكشّف إحدى المؤامرات.

المسلسل من بطولة النجم بطوله Kıvanç Tatlıtuğ

يجسد كيفانش في العمل شخصية (أرمان) الذي وبعد وقوع كارثة طبيعية في العالم ، يتعين عليه وعلى فريقه العلمي ركوب غوّاصة عسكريّة للبقاء على قيد الحياة.

و أثناء محاولته معرفة ما يجري، يحقق أرمان وطاقمه في المهمة الحقيقية لهذه الغوّاصة العسكريّة.. فهل يمكن أن ينجح في النهاية بإنقاذ نفسه وطاقمه؟