مواعيد المسلسل التركي “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” على قناة shoof mix
محبي المسلسلات التركية موعدهم مع مسلسل تركي جديد مميز من إنتاج نتفلكس تركيا “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” يعرض على قناة شوف ميكس shoof mix على النايل سات بدءاً من صباح السبت 21 مايو 2022 م.
توقيت عرض وإعادة مسلسل “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245” على شوف مكس
العرض : يومياً
- 9.00 التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش
- 10.00 العاشرة صباحاً بتوقيت الجزائر
- 11.00 الحادية عشر صباحاً بتوقيت ليبيا ومصر
- 12.00 الثانية عشر ظهراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات
الإعادة : يومياً
- 16.00 الرابعة مساءاً بتوقيت جرينتش
- 17.00 الخامسة مساءاً بتوقيت الجزائر
- 18.00 السادسة مساءاً بتوقيت ليبيا ومصر
- 19.00 السابعة مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 20.00 الثامنة والربع مساءاً بتوقيت الإمارات
ملومات عن مسلسل “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245”
- خيال علمي – اكشن – اثارة – مغامرات
- من إنتاج نتفلكس
- المسلسل انتاج 2022
- عدد الحلقات : 7
- العمل مقتبس من رواية “The Old Axolotl”.
ملخص فكرة المسلسل التركي “الغواصة ياكاموز yakamoz s 245”
بعد حلول كارثة على الأرض، يتعيّن على عالِم أحياء بحريّة في مهمّة بحثية على متن غوّاصة أن يناضل للنجاة مع الطاقم بينما تتكشّف إحدى المؤامرات.
المسلسل من بطولة النجم بطوله Kıvanç Tatlıtuğ
يجسد كيفانش في العمل شخصية (أرمان) الذي وبعد وقوع كارثة طبيعية في العالم ، يتعين عليه وعلى فريقه العلمي ركوب غوّاصة عسكريّة للبقاء على قيد الحياة.
و أثناء محاولته معرفة ما يجري، يحقق أرمان وطاقمه في المهمة الحقيقية لهذه الغوّاصة العسكريّة.. فهل يمكن أن ينجح في النهاية بإنقاذ نفسه وطاقمه؟
تردد قناة shoof mix
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 11296
الإستقطاب : أفقي H
معدل الترميز : 27500