مواعيد المسلسل التركي ” أبنة السفير ” على قناه BAYA TV بية
بدأت قناة بية التونسية BAYA TV في عرض المسلسل التركي أبنة السفير مدبلجاً باللهجة السورية بدءاً من ليلة السبت الموافق 25-9-2021 م.
مواعيد أبنة السفير على قناة BAYA TV
موعد العرض
- 7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 8.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 9.00 مساءاً بتوقيت ليبيا ومصر
- 10.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 11.00 مساءاً بتوقيت الإمارات
موعد الإعادة
- 5.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 6.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 7.00 صباحاً بتوقيت ليبيا و مصر
- 8.00 صباحاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 9.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
تردد قناة بية BAYA TV
تبث القناة علي التردد : 12646
أفقي H
معدل الترميز : 27500
القمر : نايل سات
معلومات عن مسلسل ابنة السفير
الاسم الرسمي للمسلسل :Sefirin Kızı
عدد المواسم : 2
عدد الحلقات : 52 حلقة ( النسخة الاصلية التركية ) / 157حلقة ( النسخة المدبلجة )
مدة الحلقة : 125 دقيقة ( النسخة الاصلية التركية ) / 50 دقيقة ( النسخة المدبلجة )
نوع المسلسل : درامي رومانسي
ملخص فكرة وقصة مسلسل ابنة السفير
قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير و سنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره و سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان. العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.