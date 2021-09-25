مواعيد المسلسل التركي ” أبنة السفير ” على قناه BAYA TV بية

بواسطة محمد عبد الرازق

بدأت قناة بية التونسية BAYA TV في عرض المسلسل التركي أبنة السفير مدبلجاً باللهجة السورية بدءاً من ليلة السبت الموافق 25-9-2021 م.

مواعيد المسلسل التركي " أبنة السفير " على قناه BAYA TV بية 1 25/9/2021 - 9:58 م

مواعيد أبنة السفير على قناة BAYA TV

موعد العرض 

  • 7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 8.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
  • 9.00 مساءاً بتوقيت ليبيا ومصر
  • 10.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
  • 11.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة 

  • 5.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 6.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 
  • 7.00 صباحاً بتوقيت ليبيا و مصر
  • 8.00 صباحاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
  • 9.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

تردد قناة بية BAYA TV

تبث القناة علي التردد : 12646

أفقي H
معدل الترميز : 27500
القمر : نايل سات

معلومات عن مسلسل ابنة السفير

الاسم الرسمي للمسلسل :Sefirin Kızı

عدد المواسم : 2

عدد الحلقات : 52 حلقة  ( النسخة الاصلية التركية ) / 157حلقة ( النسخة المدبلجة )

مدة الحلقة : 125 دقيقة ( النسخة الاصلية التركية ) / 50 دقيقة ( النسخة المدبلجة )

نوع المسلسل : درامي رومانسي

ملخص فكرة وقصة مسلسل ابنة السفير

قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير و سنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره و سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان. العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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