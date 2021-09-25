مواعيد المسلسل التركي ” أبنة السفير ” على قناه BAYA TV بية

قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير و سنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره و سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان. العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.