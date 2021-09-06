مواعيد المسلسلات على قناة mbc العراق
اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي العراق , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة للعرب بشكل عام وللمواطن العراقي بشكل خاص.
موعد عرض المسلسلات على mbc العراق
المواعيد بتوقيت العراق ( +3 توقيت جرينتش )
|اسم المسلسل
|موعد العرض
|الإعادة الأولى
|الإعادة الثانية
|حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية )
|ضد مجهول ( مصري )
|5 مساءاً
|2 صباحاً
|9 صباحاً
|الأحد بدءاً من 3 صباحاً
|على رضا ( تركي )
|6 مساءاً
|3.30 صباحاً
|11 صباحاً
|ابنة السفير ( تركي )
|7 مساءاً
|8 صباحاً
|12 ظهراً
|السبت بدءاً من 9 صباحاً
|ام بديلة ( عراقي )
|9 مساءاً
|5.15 صباحاً
|4 مساءاً
تردد قناة ام بي سي العراق
تبث قناة mbc العراق على القمرين نايلسات وعربسات ( بدر6 ) بحسب القيم الاتية :
|القمر
|نايل سات E7WA
|عربسات ( بدر 6 )
|التردد
|11315
|11862
|القطبية
|عمودي / رأسي V
|عمودي / رأسي V
|معدل الترميز
|عمودي / رأسي V
|عمودي / رأسي V
|معامل تصحيح الخطاُ
|AUTO
|4/3