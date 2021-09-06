مواعيد المسلسلات على قناة mbc العراق

بواسطة محمد عبد الرازق

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي العراق , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة للعرب بشكل عام وللمواطن العراقي بشكل خاص.

مواعيد المسلسلات على قناة mbc العراق 1 6/9/2021 - 10:55 ص

موعد عرض المسلسلات على mbc العراق

المواعيد بتوقيت العراق ( +3 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية )
ضد مجهول ( مصري ) 5 مساءاً 2 صباحاً 9 صباحاً الأحد بدءاً من 3 صباحاً
على رضا ( تركي ) 6 مساءاً 3.30 صباحاً 11 صباحاً
ابنة السفير ( تركي ) 7 مساءاً 8 صباحاً 12 ظهراً السبت بدءاً من 9 صباحاً
ام بديلة ( عراقي ) 9 مساءاً 5.15 صباحاً 4 مساءاً

تردد قناة ام بي سي العراق

تبث قناة mbc العراق على القمرين نايلسات وعربسات ( بدر6 ) بحسب القيم الاتية :

القمر نايل سات E7WA عربسات ( بدر 6 )
التردد 11315 11862
القطبية عمودي / رأسي V عمودي / رأسي V
معدل الترميز عمودي / رأسي V عمودي / رأسي V
معامل تصحيح الخطاُ AUTO 4/3


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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .