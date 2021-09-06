مواعيد المسلسلات على قناة mbc العراق

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي العراق , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة للعرب بشكل عام وللمواطن العراقي بشكل خاص.

موعد عرض المسلسلات على mbc العراق

المواعيد بتوقيت العراق ( +3 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية ) ضد مجهول ( مصري ) 5 مساءاً 2 صباحاً 9 صباحاً الأحد بدءاً من 3 صباحاً على رضا ( تركي ) 6 مساءاً 3.30 صباحاً 11 صباحاً ابنة السفير ( تركي ) 7 مساءاً 8 صباحاً 12 ظهراً السبت بدءاً من 9 صباحاً ام بديلة ( عراقي ) 9 مساءاً 5.15 صباحاً 4 مساءاً

تردد قناة ام بي سي العراق

تبث قناة mbc العراق على القمرين نايلسات وعربسات ( بدر6 ) بحسب القيم الاتية :