مواعيد المسلسلات على قناة سوريا دراما
اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات السورية التى يتم بثها على قناة سوريا دراما , وهي قناة حكومية تتبع التليفزيون العربي السوري مفتوحة تهتم بغرض المسلسلات السورية على مدار اليوم.
موعد عرض المسلسلات سوريا دراما
المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )
|اسم المسلسل
|موعد العرض
|الإعادة الأولى
|الإعادة الثانية
|أيام العرض
|أحمر
|12 ظهراً
|10 مساءاً
|يومياً
|خاتون 2
|1 ظهراً
|6 صباحاً
|يومياً
|سوبر فاميلي
|2 ظهراً
|1 صباحاً
|يومياً
|بنات أكريكوز
|3 عصراً
|2 صباحاً
|يومياً
|خرزة زرقاء
|5 مساءاً
|7.30 صباحاً
|يومياً
|رومانتيكا
|6 مساءاً
|5 صباحاً
|يومياً
|وحدن
|7 مساءاً
|4 صباحاً
|11 صباحاً
|يومياً
|حدث في دمشق
|8 مساءاً
|3 صباحاً
|يومياً
|فوضى
|9 مساءاً
|9 صباحاً
|يومياً
|علاقات خاصة
|11 مساءاً
|10 صباحاً
|يومياً
تردد قناة سوريا دراما
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11938 عمودي ( رأسي V ) .
معدل الترميز: 27500.