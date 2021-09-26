مواعيد المسلسلات على قناة سوريا دراما

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات السورية التى يتم بثها على قناة سوريا دراما , وهي قناة حكومية تتبع التليفزيون العربي السوري مفتوحة تهتم بغرض المسلسلات السورية على مدار اليوم.

موعد عرض المسلسلات سوريا دراما

المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض أحمر 12 ظهراً 10 مساءاً يومياً خاتون 2 1 ظهراً 6 صباحاً يومياً سوبر فاميلي 2 ظهراً 1 صباحاً يومياً بنات أكريكوز 3 عصراً 2 صباحاً يومياً خرزة زرقاء 5 مساءاً 7.30 صباحاً يومياً رومانتيكا 6 مساءاً 5 صباحاً يومياً وحدن 7 مساءاً 4 صباحاً 11 صباحاً يومياً حدث في دمشق 8 مساءاً 3 صباحاً يومياً فوضى 9 مساءاً 9 صباحاً يومياً علاقات خاصة 11 مساءاً 10 صباحاً يومياً

تردد قناة سوريا دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938 عمودي ( رأسي V ) .

معدل الترميز: 27500.