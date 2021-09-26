مواعيد المسلسلات على قناة سوريا دراما

بواسطة محمد عبد الرازق

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات السورية التى يتم بثها على قناة سوريا دراما , وهي قناة حكومية تتبع التليفزيون العربي السوري مفتوحة تهتم بغرض المسلسلات السورية على مدار اليوم.

مواعيد المسلسلات على قناة سوريا دراما 1 26/9/2021 - 7:31 ص

موعد عرض المسلسلات سوريا دراما

المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض
أحمر 12 ظهراً 10 مساءاً يومياً
خاتون 2 1 ظهراً 6 صباحاً يومياً
سوبر فاميلي 2 ظهراً 1 صباحاً يومياً
بنات أكريكوز 3 عصراً 2 صباحاً يومياً
خرزة زرقاء 5 مساءاً 7.30 صباحاً يومياً
رومانتيكا 6 مساءاً 5 صباحاً يومياً
وحدن 7 مساءاً 4 صباحاً 11 صباحاً يومياً
حدث في دمشق 8 مساءاً 3 صباحاً يومياً
فوضى 9 مساءاً 9 صباحاً يومياً
علاقات خاصة 11 مساءاً 10 صباحاً يومياً

تردد قناة سوريا دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938 عمودي ( رأسي V ) .

معدل الترميز: 27500.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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