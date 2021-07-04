مواعيد المسلسلات التركية على دراما ألوان

تعد قناة دراما ألوان واحدة من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات التركية وغيرها مدبلجة ومترجمة أيضاً، حيث هناك باقة كاملة من المسلسلات يتم عرضها والتنويع بينها من الهندي الي التركي والمكسيكي وعدد من المسلسلات المختلفة، وجميعها تكون مسلسلات ناجحة وأغب تلك المسلسلات تكون عبارة عن مواسم جديدة تكملة لما مضي.

اليك قائمة تحتوي على مواعيد العرض فقط للمسلسلات التركية على دراما ألوان، عبر الجداول التالية ستتمكن من الوقوف على اسم كل مسلسل الي جانب توقيت العرض بحسب كل دولة من الدول المدرجة ضمن الجدول أيضاً.

مواعيد المسلسلات التركي علي دراما ألوان:

قبل استعراض توقيت عرض تلك المسلسلات وجب التنويه على أن التردد الجديد الخاصة بقناة دراما ألوان هو التردد الآتي، حيث قد يتوقف البث فجأة في حال كنت تشاهد القناة عبر ترددات أخرى، لذلك أنصح بإدخال التردد.

تردد قناة دراما ألوان

تبث قناة دراما ألوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد: 11603

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

مسلسل زهرة الثوث الموسم الثاني:

زهرة الثالوث2 توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 2 ظهراً 3 عصراً 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً الإعادة الأولي 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً الإعادة الثانية 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً

مواعيد المسلسل التركي رامو على دراما ألوان:

رامو توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً الإعادة الأولي 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً الإعادة الثانية 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً

مواعيد عرض المسلسل التركي منزلي على دراما ألوان:

منزلي توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً الإعادة الأولي 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً الإعادة الثانية 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراَ

مواعيد مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم: