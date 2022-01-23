مواعيد العرض والإعادة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ينتظر الملايين في الوطن العربي الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة بعد فترة من التأجيل أصابت المتابعين بالشغف لمشاهدة المسلسل الذي أعاد روح الداما المصرية للبيوت، فمسلسل أبو العروسة هو حالة كل بيت مصري بسيط أحداثه أقرب للواقع لذلك جذب المشاهدين وقد حقق في الجزئين السابقين ملايين المشاهدات سواء على شاشات التلفزيون أو الإنترنت.

ومنذ الإعلان عن وجود جزء ثالث لمسلسل أبو العروسة ويتسائل الجميع عن موعد عرضه، وقد أعلن اكثر من مرة عن موعد وتم تأجيله.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يعرض المسلسل ابتدأً من يوم 26 يناير 2022 على قناة DMC و قناة DMC دراما. وقد تم الترويج له بأغنية راجعين لمدحت صالح وهو أحد أبطال العمل.

موعد العرض والإعادة لمسلسل أبو العروسة

يعرض المسلسل الساعة الثامنة مساءاً على قناة DMC

العرض الأول: 8 مساءاً

الإعادة الأولى : 1 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً

مواعيد العرض على قناة DMC دراما

العرض الأول: 11 مساءاً

الإعادة الأولى: 8 صباحاً

الإعادة الثانية: 4 عصراً

المسلسل من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، كارولين عزمي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ديانا هشام، مصطفى حجازي، احمد صيام، صفاء الطوخي وباقة كبيرة من النجوم وباقة كبيرة من الشباب، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.