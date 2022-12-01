مواصفات iPhone Pro Max 14 والسعر في السعودية وجميع الدول
كشفت شركة أبل عن هاتفها الجديد أيفون 14 برو ماكس والذي يعد الأغلى بالنسبة لإنتاجات شركة أبل ويأتي الهاتف مع معالج قوي وتحسين الكاميرات بشكل كبير مع شاشة بدعم Always on display ويدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الخامس.
مواصفات ومميزات هاتف أيفون 14 برو ماكس:
|أبعاد الهاتف 160.7×77.6×7.85 ملم
|وزن الهاتف 240 جرام
|يدعم الهاتف تركيب شريحة إتصال من نوع نانو سيم
|شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED
|يدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس
|وشريحة إتصال من نوع esim
- أبعاد الهاتف 160.7×77.6×7.85 ملم.
- وزن الهاتف 240 جرام.
- يدعم الهاتف تركيب شريحة إتصال من نوع نانو سيم وشريحة إتصال من نوع esim.
- يدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.
- يأتي الهاتف مع واجهة درع السراميك مع سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل.
- الهاتف يأتي بشهادة IP68 والتي تثبت مقاومة الهاتف للماء والغبار وتم إختبار مقاومة الماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.
- تأتي شاشة الهاتف بشكل جديد كليا بشكل قطع يسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة.
- شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش.
- الهاتف متوفر بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.
- الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي.
- يأتي الهاتف بمعالج من شركة أبل من نوع A 16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics.
مواصفات الكاميرات في هاتف أبل أيفون 14 برو ماكس:
- الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 وتدعم الأوتوفوكس مع عدسة ثانية للتعرف على الوجه والعزل.
- يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية.
- الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 وتدعم المثبت البصري.
- الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.8 وهي خاصة بالزوم الحقيقي وتدعم المثبت البصري
- الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع كما يوجد سنسور لعمل العزل والبورتريه مع فلاش احادي ليد.
- وتدعم الكاميرات تصوير فيديوهات بجودة 4k بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.
- يتوفر الهاتف باللون الذهبي والرمادي الفاتح والأسود والبنفسجي الغامق.
أسعار هاتف أبل أيفون 14 برو ماكس الجديد:
- سعر الهاتف الرسمي للنسخة 128 جيجا 1099 دولار أمريكي أي ما يعادل 5200 ريال سعودي.
- والسعر للنسخة 256 جيجا 1199 دولار أمريكي أي ما يعادل 5600 ريال سعودي.
- والسعر لنسخة 512 جيجا 1399 دولار أمريكي أي ما يعادل 6600 ريال سعودي.
- والسعر لنسخة 1 تيرا 1599 دولار أمريكي أي ما يعادل 7600 ريال سعودي.