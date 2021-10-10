بشاشة أكبر حجمًا.. ساعة ابل 7 الجديدة أهم مواصفات Apple Watch Series 7‏

تسعى شركة ابل الأمريكية إلى تطوير منتجاتها بين الحين والآخر، ومن ضمن المنتجات الجديدة طرح ساعة ابل 7 ، المنتظر طرحها في الأسواق في خريف عام 2021 الجاري، حيث تأتي مواصفات Apple Watch Series 7‏ بشاشة أكبر حجمًا وأكثر متانة وتصميم رائع، كما أنها متوفرة بخمسة ألوان جديدة (الأخضر، والأزرق، والأحمر، ضوء النجوم، سماء الليل)، ومع التصميم الحديث لشاشة Apple Watch تستطيع قراءة المحتوى بسهولة، حيث قامت الشركة بالتحدي في ابتكار شاشة كبيرة دون توسعة أبعاد الساعة، والتي وصلت من خلال ابتكارها لمساحة شاشة أكبر من شاشة ابل 6 بنسبة 20%.

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ساعة Apple Watch Series 7

تأتي ساعة ابل 7 بمواصفات وابتكارات مختلفة عن سابقتها، حيث ظهرت تغييرات جذرية في ساعة Series 7 عن Series 6 و Series 3 ، ومن التغييرات أن الشاشة لا تنطفئ، فلا تحتاج إلى لمسها أو تحريك معصمك لكي تضئ، كما جاء تصميم الساعة بشكل سلس مع تكامل بين الشاشة والإطار، وتم تصغير الأطراف بنسبة 40% لتصبح الشاشة أكبر حجمًا بهذا الشكل، وهذه صورة تجمع الثلاث ساعات لمعرفة الفرق في مساحة الشاشة.

مواصفات ساعة Apple Watch Series 7‏

تتميز ساعة ابل 7 كما ذكرنا بسعة حجم الشاشة عن ابل 6 بنسبة 20%، كما أن مساحتها أكبر من ابل 3 بنسبة 50 %، وبخلاف ميزة مساحة الشاشة جاءت مواصفات ساعة ابل 7 التالية:

تم إعادة تصميم الأزرار لزيادة مساحة الشاشة والاستفادة من حجمها الأكبر

أصبح استخدام التطبيقات أسهل

من خلال الساعة تستطيع ضبط اكثر من موعد

عرض المحتوى على الشاشة واستخدام الأصابع للتنقل أصبح أسهل

تصميم واجهة الساعة من الكريستال المقاوم للخدش بنسبة 50% أكثر سماكة

الشاشة من نوع شاشة OLED

مقاومة للغبار ضمن تصنيف ” IP6X”

الساعة مقاومة للماء على عمق 50 متر مربع

تدعم الشحن السريع، حيث تصل لنسبة 80% شحن في مدة 45 دقيقة، وتُعد أسرع شحنًا من ساعة Series 6 بنسبة 33%.

فائدة ساعة ابل 7 في متابعة حالتك الصحية

إن ساعة Apple Watch Series 7‏ بها مستقبل صحتك، فمنها تستطيع الكشف عن صحتك بالأتي: