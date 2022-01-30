مواصفات و سعر Huawei P50 Pro – التحفة الفنية من هواوى
Huawei P50 Pro، موبايل جديد من شركة هواوى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة جداً، من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة جداً من نوع أوليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير أكثر من رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى التى سأوضحها لكم عن هاتف هواوي P50 Pro.
مواصفات Huawei P50 Pro
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• هواوى – Huawei
|اسم الهاتف
|• هواوي p50 برو
|تاريخ الإعلان
|• أغسطس 2021
|توفر الهاتف
|• يناير 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 158.8 مم
|العرض
|• 72.8 مم
|السُمك
|• 8.5 مم
|الوزن
|• 195 جرام
|مواد التصنيع
|• خامات من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم من الألومنيوم، والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|نوع الشاشة
|• OLED – أوليد
|دقة الوضوح
|• 1228 × 2700 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 450 بكسل لكل بوصة
• يصل إلى 1300 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 92.5 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تقنية +HDR10
• خاصية Always-on display
• تدعم معدل التحديث 120 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 64 ميجا بيكسل
(كاميرا الزوم)
• 13 ميجا بكسل
(الزاوية الواسعة)
• 40 ميجا بيكسل
(كاميرا mono)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• دقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقريب البصري حتى 3.3x
|الكاميرا الأمامية
|• 13 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 2160 4K
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش ثنائى
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 3.1
• نوع الرام :
LPDDR5
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Snapdragon 888 4G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 5 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 660
|نظام التشغيل
|• HarmonyOS 2.0 (China),12 (Europe),
|واجهة التشغيل
|• EMUI (بدون دعم خدمات جوجل)
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4360 مللى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 66 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• تدعم بقوة 50 واط
|منفذ الشحن
|• Type-C 3.1
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (أسفل الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
• IR Blaster
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• الأبيض
• الذهبى
• البينك
• الأزرق السماوى
سعر Huawei P50 Pro
السعر بالخارج 1345 دولار أمريكى، أى حوالى 21000 جنية مصرى.