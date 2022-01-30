مواصفات و سعر Huawei P50 Pro – التحفة الفنية من هواوى

Huawei P50 Pro، موبايل جديد من شركة هواوى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة جداً، من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة جداً من نوع أوليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير أكثر من رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى التى سأوضحها لكم عن هاتف هواوي P50 Pro.

مواصفات Huawei P50 Pro

معلومات عامة :-