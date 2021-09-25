مواصفات و سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة هواوي / Huawei الصينية عن صدور هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 الجديد من الفئة المتوسطة، حاملاً مواصفات منافسة للشركات الأخرى، وبلغ سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر 6580 جنيه، وجاء الجهاز بطول 160مم، وعرض 73.7مم، وسُمك 7.8مم، وبلغ وزنه 175 غرام،

Huawei Nova 9 سعر هاتف هواوي نوفا 9 في مصر

ومتاحاً بألوان جذابة وهي البنفسجي، والأزرق، والأسود، والأخضر.

أهم مواصفات هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9

الشاشة في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
نوع  الشاشة اوليد (شاشة ممتازة)
حجمها 6.57 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 HD PX
كثافة البكسلات 392 px
نسبة الشاشة 89.9 %
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
نوع المعالج كوالكم سناب دراجون 4G 778G
دقة تصنيعه 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو 642
الرام 8  GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية غير مدعوم
نظام التشغيل HarmonyOS 2.0

الكاميرات في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
الكاميرا الأساسية الرئيسية 50 MB
الكاميرا الثانية زاوية واسعة 8 MB
الكاميرا الثانية عزل الخلفية 2 MB
الكاميرا الثالثة تصوير الماكرو 2 MB
الكاميرا الأمامية 32 MB

البطارية في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
الشحن السريع مدعود بقوة 66 واط وخلال 38 دقيقة يتم شحن الحاتف بالكامل 100%
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 4300 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر

 6580 جنيه

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9  في المغرب 

 3700 درهم

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في السعودية 

 1570 ريال

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9  في الجزائر 

 57300 دينار

سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في أنحاء العالم 420 دولار أمريكي 

قد يهمك:

أفضل كاميرات الهواتف في سلسلة اصدارات Huawei

شركة Huawei هواوي تطلق هاتفها الجديد هواوي Huawei P60

شركة Huawei هواوي تطلق هاتفها الجديد هواوي Huawei Mate 50

قد يهمك:



Avatar of نعيم الشامي
نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

اترك تعليقاً