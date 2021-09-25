مواصفات و سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر

أعلنت شركة هواوي / Huawei الصينية عن صدور هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 الجديد من الفئة المتوسطة، حاملاً مواصفات منافسة للشركات الأخرى، وبلغ سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر 6580 جنيه، وجاء الجهاز بطول 160مم، وعرض 73.7مم، وسُمك 7.8مم، وبلغ وزنه 175 غرام،

ومتاحاً بألوان جذابة وهي البنفسجي، والأزرق، والأسود، والأخضر.

أهم مواصفات هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9

الشاشة في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 نوع الشاشة اوليد (شاشة ممتازة) حجمها 6.57 إنش دقة الشاشة 2400×1080 HD PX كثافة البكسلات 392 px نسبة الشاشة 89.9 % معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 نوع المعالج كوالكم سناب دراجون 4G 778G دقة تصنيعه 6 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة أدريانو 642 الرام 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية غير مدعوم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0

الكاميرات في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 الكاميرا الأساسية الرئيسية 50 MB الكاميرا الثانية زاوية واسعة 8 MB الكاميرا الثانية عزل الخلفية 2 MB الكاميرا الثالثة تصوير الماكرو 2 MB الكاميرا الأمامية 32 MB

البطارية في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 الشحن السريع مدعود بقوة 66 واط وخلال 38 دقيقة يتم شحن الحاتف بالكامل 100% نوع البطارية ليثيوم بو سعتها 4300 ملي أمبير غير قابلة للإزالة