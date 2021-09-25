مواصفات و سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر
أعلنت شركة هواوي / Huawei الصينية عن صدور هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 الجديد من الفئة المتوسطة، حاملاً مواصفات منافسة للشركات الأخرى، وبلغ سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر 6580 جنيه، وجاء الجهاز بطول 160مم، وعرض 73.7مم، وسُمك 7.8مم، وبلغ وزنه 175 غرام،
ومتاحاً بألوان جذابة وهي البنفسجي، والأزرق، والأسود، والأخضر.
أهم مواصفات هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
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الشاشة في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
|نوع الشاشة
|اوليد (شاشة ممتازة)
|حجمها
|6.57 إنش
|دقة الشاشة
|2400×1080 HD PX
|كثافة البكسلات
|392 px
|نسبة الشاشة
|89.9 %
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
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معالج هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
|نوع المعالج
|كوالكم سناب دراجون 4G 778G
|دقة تصنيعه
|6 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|أدريانو 642
|الرام
|8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|غير مدعوم
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 2.0
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الكاميرات في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|50 MB
|الكاميرا الثانية زاوية واسعة
|8 MB
|الكاميرا الثانية عزل الخلفية
|2 MB
|الكاميرا الثالثة تصوير الماكرو
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|32 MB
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البطارية في هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
|الشحن السريع
|مدعود بقوة 66 واط وخلال 38 دقيقة يتم شحن الحاتف بالكامل 100%
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|4300 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في مصر
|6580 جنيه
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في المغرب
|3700 درهم
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في السعودية
|1570 ريال
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في الجزائر
|57300 دينار
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سعر هاتف Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 في أنحاء العالم 420 دولار أمريكي
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