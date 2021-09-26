مواصفات و سعر هاتف هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية
أعلنت شركة هواوي عن هاتفها هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro من الفئة المتوسطة ، ويُعتبر أحد أبرز هواتف الفئة كونه يمتلك مواصفات رائعة مقارنة بسعره، حيث بلغ سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية 2100 ريال، ويدعم الهاتف معالج رائع مُقدم من كوالكم سناب دراجون 778.
مواصفات موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
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نوع شاشة موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
|نوع الشاشة
|أوليد
|حجمها
|6.72 إنش
|دقة الشاشة
|2676×439 HD PX
|كثافة البكسلات
|439 px
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
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معالج موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
|نوع المعالج
|سناب دراجون 778g
|دقة تصنيعه
|6 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|أدريانو
|الرامات
|8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|غير مدعوم
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 2.0
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الكاميرات في موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|50 MB
|الكاميرا الثانية بيرسكوب
|8 MB
|الكاميرا الثالثة عزل الخلفية
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|32 MB أساسية
32 MB زاوية واسعة
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البطارية في موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
|الشحن السريع
|مدعوم بقوة 100 واط يتم شحن 100% خلال 20 دقيقة فقط
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|4000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
|سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية
|2100 ريال
|سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في المغرب
|5000 درهم
|سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في مصر
|8900
|سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في الجزائر
|768000
|سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في في أنحاء العالم 100 دولار أمريكي
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