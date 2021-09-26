مواصفات و سعر هاتف هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro من الفئة المتوسطة ، ويُعتبر أحد أبرز هواتف الفئة كونه يمتلك مواصفات رائعة مقارنة بسعره، حيث بلغ سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية 2100 ريال، ويدعم الهاتف معالج رائع مُقدم من كوالكم سناب دراجون 778.

 سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية

مواصفات موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro

نوع شاشة موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
نوع  الشاشة أوليد
حجمها 6.72 إنش
دقة الشاشة 2676×439 HD PX
كثافة البكسلات 439 px
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
نوع المعالج سناب دراجون 778g
دقة تصنيعه 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو
الرامات 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256  GB
الذاكرة الخارجية غير  مدعوم
نظام التشغيل HarmonyOS 2.0

 الكاميرات في موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
الكاميرا الأساسية الرئيسية 50 MB
الكاميرا الثانية بيرسكوب 8 MB
الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 2 MB
الكاميرا الأمامية 32 MB أساسية

32 MB زاوية واسعة

البطارية في موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
الشحن السريع مدعوم بقوة 100 واط يتم شحن 100% خلال 20 دقيقة فقط
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 4000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro
سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في السعودية 2100 ريال
سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في  المغرب 5000 درهم
سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في مصر 8900
سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في الجزائر 768000
سعر موبايل هواوي نوفا 9 برو ـ Huawei Nova 9 Pro في  في أنحاء العالم  100 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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