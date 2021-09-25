مواصفات و سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها شاومي بوكو سي 4 الجديد من الفئة الاقتصادية، ويُعتبر الهاتف الأمثل لذوي الدخل المحدود، كونه رخيص جداً ويلبي احتياجات فئة واسعة من الناس،وبلغ سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر 100 جنيه، ويدعم الهاتف بطارية جيدة سعتها 5000 ملي أمبير.
أهم مواصفات هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
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الشاشة في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجمها
|6.43 إنش
|دقة الشاشة
|1600×720 HD PX
|كثافة البكسلات
|270 px
|درجة سطوع الشاشة
|400 شمعة
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معالج هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
|نوع المعالج
|ميديا تيك هيلو G35
|دقة تصنيعه
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|PowerVR GE8320
|الرامات
|3 – 4 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|32 – 64 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكرو SD مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|13 MB
|الكاميرا الثانية بيرسكوب
|2 MB
|الكاميرا الثالثة عزل الخلفية
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|5 MB
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البطارية في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
|الشحن
|10 واط
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
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سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر
|1000 جنيه
|سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في
المغرب
|850 درهم
|سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في السعودية
|375 ريال
|سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في الجزائر
|128000
|سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في في أنحاء العالم 100 دولار أمريكي
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