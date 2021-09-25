مواصفات و سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها شاومي بوكو سي 4 الجديد من الفئة الاقتصادية، ويُعتبر الهاتف الأمثل لذوي الدخل المحدود، كونه رخيص جداً ويلبي احتياجات فئة واسعة من الناس،وبلغ سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر  100 جنيه، ويدعم الهاتف بطارية جيدة سعتها 5000 ملي أمبير.

سعر هاتف شاومي بوكو سي4 - Xiaomi Poco C4 في مصر

أهم مواصفات هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4

الشاشة في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
نوع  الشاشة IPS LCD
حجمها 6.43 إنش
دقة الشاشة 1600×720 HD PX
كثافة البكسلات 270 px
درجة سطوع الشاشة 400 شمعة

معالج هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
نوع المعالج ميديا تيك هيلو G35
دقة تصنيعه 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة PowerVR GE8320
الرامات 3 – 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 32 – 64 GB
الذاكرة الخارجية ميكرو SD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

 الكاميرات في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
الكاميرا الأساسية الرئيسية 13 MB
الكاميرا الثانية بيرسكوب 2 MB
الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 2 MB
الكاميرا الأمامية 5 MB

البطارية في هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4
الشحن  10 واط
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4

سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في مصر

 1000 جنيه
سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في
  المغرب		 850 درهم
 سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في السعودية 375 ريال
 سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في الجزائر 128000
سعر هاتف شاومي بوكو سي4 – Xiaomi Poco C4 في  في أنحاء العالم  100 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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