مواصفات و سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد انفينكس زيروx برو  الرائع، ويختلف عن هاتفي Infinix Zero X Neo  وانفينكس زيروx وخصوصاً في الشاشة وذاكرة التخزين الداخلي، ويبلغ سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية 1600 ريال سعودي، ومتاحاً بالألون الأسود والفضي والبني، فيما جاء ظهر وإطار الهاتف الجانبي مصنوعان من البلاستيك، وبلغ وزنه 193 غرام.

سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية

أهم مواصفات هاتف انفينكس زيرو x برو 

الشاشة في هاتف انفينكس زيرو x برو 
نوع  الشاشة AMOLED الرائعة
حجمها 6.77 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 FHD PX
كثافة البكسلات 396 px
معدل التحديث 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة 700 شمعة

معالج و معدات هاتف انفينكس زيرو x برو 
نوع المعالج المعالج من ميدياتك هيلو جي 95
دقة تصنيعه 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G76 MC4
الرامات  8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 / 256  GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في هاتف انفينكس زيرو x برو 
الكاميرا الأساسية الرئيسية 108 MB
الكاميرا الثانية بيرسكوب 8 MB
الكاميرا الثالثة زاوية واسعة 8 MB
الكاميرا الأمامية 16 MB

البطارية في هاتف انفينكس زيرو x برو 
الشحن السريع مدعوم بقدرة 45 واط –  يشحن 40% خلال 15 دقيقة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 4500 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر هاتف انفينكس زيرو x برو
سعر هاتف انفينكس زيرو x برو  في السعودية 1600 ريال
هاتف انفينكس زيروx برو في المغرب 3900 درهم
هاتف انفينكس زيروx برو في مصر 6800  جنيه
هاتف انفينكس زيروx برو في الجزائر 59400
 سعرهاتف انفينكس زيروx برو في في أنحاء العالم 435 دولار أمريكي

معلومات إضافية عن هاتف انفينكس زيرو x برو
المستشعرات يحتوي الهاتف على مستشعرات التسارع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب.
 الحماية يحتوي الهاتف على عدة وسائل لحماية الخصوصية مثل بصمة الإصبع والنمط والرقم السري وكلمة السر.
تصوير الفيديو دقة تصوير الفيديو 2160P 4K ودقة 1080P FHDويدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية 3.5مم.

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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