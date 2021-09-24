مواصفات و سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية
أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد انفينكس زيروx برو الرائع، ويختلف عن هاتفي Infinix Zero X Neo وانفينكس زيروx وخصوصاً في الشاشة وذاكرة التخزين الداخلي، ويبلغ سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية 1600 ريال سعودي، ومتاحاً بالألون الأسود والفضي والبني، فيما جاء ظهر وإطار الهاتف الجانبي مصنوعان من البلاستيك، وبلغ وزنه 193 غرام.
أهم مواصفات هاتف انفينكس زيرو x برو
|
الشاشة في هاتف انفينكس زيرو x برو
|نوع الشاشة
|AMOLED الرائعة
|حجمها
|6.77 إنش
|دقة الشاشة
|2400×1080 FHD PX
|كثافة البكسلات
|396 px
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|700 شمعة
|
معالج و معدات هاتف انفينكس زيرو x برو
|نوع المعالج
|المعالج من ميدياتك هيلو جي 95
|دقة تصنيعه
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Mali-G76 MC4
|الرامات
|8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 / 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
|
الكاميرات في هاتف انفينكس زيرو x برو
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|108 MB
|الكاميرا الثانية بيرسكوب
|8 MB
|الكاميرا الثالثة زاوية واسعة
|8 MB
|الكاميرا الأمامية
|16 MB
|
البطارية في هاتف انفينكس زيرو x برو
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 45 واط – يشحن 40% خلال 15 دقيقة
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|4500 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
|
سعر هاتف انفينكس زيرو x برو
|سعر هاتف انفينكس زيرو x برو في السعودية
|1600 ريال
|هاتف انفينكس زيروx برو في المغرب
|3900 درهم
|هاتف انفينكس زيروx برو في مصر
|6800 جنيه
|هاتف انفينكس زيروx برو في الجزائر
|59400
|سعرهاتف انفينكس زيروx برو في في أنحاء العالم 435 دولار أمريكي
|
معلومات إضافية عن هاتف انفينكس زيرو x برو
|المستشعرات
|يحتوي الهاتف على مستشعرات التسارع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب.
|الحماية
|يحتوي الهاتف على عدة وسائل لحماية الخصوصية مثل بصمة الإصبع والنمط والرقم السري وكلمة السر.
|تصوير الفيديو
|دقة تصوير الفيديو 2160P 4K ودقة 1080P FHDويدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
|يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية 3.5مم.
قد يهمك: