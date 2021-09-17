مواصفات و سعر ايفون 13 برو في السعودية

بواسطة نعيم الشامي

عادة ما ينتظر عشاق الهواتف الذكية مؤتمر شركة ابل للتعرف على منتجاتها الجديدة، وتتطلع الشركة إلى جذب المستهلكين بإدخال تحسينات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية، وحقق آيفون المنتج الرئيسي للشركة دخل كبير جداً يقدر بنحو 137.8 مليار دولار لشركة أبل العام الماضي، أي قرابة نصف عائدات شركة آبل.

سعر ايفون 13 برو في امريكا

كما أنه يساعد في زيادة مبيعات ما توفره أبل من ملحقات ومنتجات اخرى، مثل Apple Watch، وكالعادة يكون المؤتمر في الربع الأخير من كل عام، وفي كل مرة تُبهرنا الشركة بأجهزتها، لتُعلن عن نسخة الـ برو من هاتفها المميز ويبلغ سعر ايفون 13 برو في السعودية 3750 ريال، ومن المؤكد سيتم توفيره في مكتبة جرير، وجاء الهاتف بعدة نسخ وهي  13 ميني، 13 العادي،  13 برو ماكس، و اليوم سنتكلم عن الـ برو، حيث جاء بطول 146.7مم، وعرض 71.5مم، وسُمك 7.7مم، و وزنه 204غ.

وصرحت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شهدت تحسين جودة الكاميرات وسطوع الشاشة بدقة أفضل مع شاشة أوليد الرائعة، وذلك لكل من الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

أهم مواصفات و مزايا iPhone 13 Pro

الشاشة في iPhone 13 Pro
نوع  الشاشة سوبر أوليد
حجمها 6.1 إنش
دقة الشاشة 2532×1170 px
كثافة البكسلات 460 px
درجة سطوعها 1200شمعة (القصوى) 1000 شمعة (عادية)

معالج و معدات iPhone 13 Pro
نوع المعالج  Apple A15 Bionic
دقة تصنيعه 5 نانو متر
المعالج سداسي النواة
معالج الرسوم المتحركة Apple GPU
الرامات 6 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256- 512 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  غير مدعوم
نظام التشغيل IOS

الكاميرات في ايفون 13 برو
الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB
الكاميرا الثانية تقريب بصري 12 MB
الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة 12 MB
دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية دقة 4K 2160P

دقة 1080 FHD
 

مميزات الكاميرات الخلفية
  • التشغيل السريع.
  • التركيز التلقائي.
  • عزل الخلفية
  • العنونة الجغرافية.
  • HDR
  • الالتقاط المستمر.
  • التصوير الليلي.
  • التثبيت البصري.
  • بانوراما.
الكاميرا الأمامية 12 MB
دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية دقة 4K 2160P

دقة 1080 FHD
 

مزايا الكاميرا الأمامية
  • الموقت الذاتي.
  • عزل الخلفية.
  • تقنية HDR.
  • كشف الوجوه
  • التصوير الليلي.
  •  الابتسامات.

مواصفات و سعر ايفون 13 برو في السعودية 1 17/9/2021 - 2:09 م

معلومات اضافية ايفون 13 برو
التوفر في الأسواق من 24 سبتمبر 2021
الموديل iPhone 13 – آيفون 13 الطراز العادي
العلامة التجارية آبل
تاريخ الإعلان عنه سبتمبر، 2021
مزاياأخرى  مقاوم للماء والغبار IP68  ويتحمل ضغط الماء حتى عمق  6 أمتار لمدة نصف ساعة
تتوفر خدمات الدفع الإلكتروني من أبل فيزا كارد وماستر كارد
خدمات iCloud
المساعد الصوتي Siriوسيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.
نظام التشغيل IOS
توافر الهاتف في الأسواق سيتوفر iPhone 13  باللون الوردي، والأزرق  مع إمكانية الطلب المسبق  من الآن، وتتوفر بدءاً من الجمعة 24 سبتمبر.
تحسينات جديدة خضع جوال ايفون 13 إلى تحسينات عديدة في عمر البطارية بفضل شريحة A15 Bionic، والمكونات الأكثر كفاءة، والحجم الجديد والكبير للبطارية، والتوفير والتقليل في استهلاك الطاقة الناتجة عن الدمج المتكامل للمكونات والبرامج.

يمتلك iPhone 13 بطارية ملائمة لتناسب احتياجات المستخدمين من حيث الشحن فا هو يدوم طوال اليوم، ويوفرقرابة الساعتين ونصف مقارنة بجهاز iPhone 12، ويوفر iPhone 13 mini قرابة ساعة ونصف في اليوم أكثر من iPhone 12 mini.

البطارية في ايفون 13 برو
الشحن السريع مدعوم بقدرة 20 واط – يتم شحن 50% خلال نصف ساعة
نوع البطارية ليثيوم ايون
غير قابلة للإزالة

 سعر ايفون 13 برو في السعودية و بعض الدول الأخرى
 سعر ايفون 13 برو في السعودية 3750 ريال
سعر iPhone 13 Pro  في المغرب 8900 درهم
سعر iPhone 13 Pro  في مصر 15600 جنيه
سعر iPhone 13 Pro في الجزائر 135600 دينار
سعر ايفون 13 برو في امريكا 1000 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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