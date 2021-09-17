مواصفات و سعر ايفون 13 برو في السعودية
عادة ما ينتظر عشاق الهواتف الذكية مؤتمر شركة ابل للتعرف على منتجاتها الجديدة، وتتطلع الشركة إلى جذب المستهلكين بإدخال تحسينات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية، وحقق آيفون المنتج الرئيسي للشركة دخل كبير جداً يقدر بنحو 137.8 مليار دولار لشركة أبل العام الماضي، أي قرابة نصف عائدات شركة آبل.
كما أنه يساعد في زيادة مبيعات ما توفره أبل من ملحقات ومنتجات اخرى، مثل Apple Watch، وكالعادة يكون المؤتمر في الربع الأخير من كل عام، وفي كل مرة تُبهرنا الشركة بأجهزتها، لتُعلن عن نسخة الـ برو من هاتفها المميز ويبلغ سعر ايفون 13 برو في السعودية 3750 ريال، ومن المؤكد سيتم توفيره في مكتبة جرير، وجاء الهاتف بعدة نسخ وهي 13 ميني، 13 العادي، 13 برو ماكس، و اليوم سنتكلم عن الـ برو، حيث جاء بطول 146.7مم، وعرض 71.5مم، وسُمك 7.7مم، و وزنه 204غ.
وصرحت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شهدت تحسين جودة الكاميرات وسطوع الشاشة بدقة أفضل مع شاشة أوليد الرائعة، وذلك لكل من الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.
أهم مواصفات و مزايا iPhone 13 Pro
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الشاشة في iPhone 13 Pro
|نوع الشاشة
|سوبر أوليد
|حجمها
|6.1 إنش
|دقة الشاشة
|2532×1170 px
|كثافة البكسلات
|460 px
|درجة سطوعها
|1200شمعة (القصوى) 1000 شمعة (عادية)
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معالج و معدات iPhone 13 Pro
|نوع المعالج
|Apple A15 Bionic
|دقة تصنيعه
|5 نانو متر
|المعالج
|سداسي النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Apple GPU
|الرامات
|6 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256- 512 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD غير مدعوم
|نظام التشغيل
|IOS
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الكاميرات في ايفون 13 برو
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|12 MB
|الكاميرا الثانية تقريب بصري
|12 MB
|الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة
|12 MB
|دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية
|دقة 4K 2160P
دقة 1080 FHD
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مميزات الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
|12 MB
|دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية
|دقة 4K 2160P
دقة 1080 FHD
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مزايا الكاميرا الأمامية
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معلومات اضافية ايفون 13 برو
|التوفر في الأسواق
|من 24 سبتمبر 2021
|الموديل
|iPhone 13 – آيفون 13 الطراز العادي
|العلامة التجارية
|آبل
|تاريخ الإعلان عنه
|سبتمبر، 2021
|مزاياأخرى
| مقاوم للماء والغبار IP68 ويتحمل ضغط الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة
تتوفر خدمات الدفع الإلكتروني من أبل فيزا كارد وماستر كارد
خدمات iCloud
المساعد الصوتي Siriوسيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.
|نظام التشغيل
|IOS
|توافر الهاتف في الأسواق
|سيتوفر iPhone 13 باللون الوردي، والأزرق مع إمكانية الطلب المسبق من الآن، وتتوفر بدءاً من الجمعة 24 سبتمبر.
|تحسينات جديدة
|خضع جوال ايفون 13 إلى تحسينات عديدة في عمر البطارية بفضل شريحة A15 Bionic، والمكونات الأكثر كفاءة، والحجم الجديد والكبير للبطارية، والتوفير والتقليل في استهلاك الطاقة الناتجة عن الدمج المتكامل للمكونات والبرامج.
يمتلك iPhone 13 بطارية ملائمة لتناسب احتياجات المستخدمين من حيث الشحن فا هو يدوم طوال اليوم، ويوفرقرابة الساعتين ونصف مقارنة بجهاز iPhone 12، ويوفر iPhone 13 mini قرابة ساعة ونصف في اليوم أكثر من iPhone 12 mini.
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البطارية في ايفون 13 برو
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 20 واط – يتم شحن 50% خلال نصف ساعة
|نوع البطارية
|ليثيوم ايون
|غير قابلة للإزالة
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سعر ايفون 13 برو في السعودية و بعض الدول الأخرى
|سعر ايفون 13 برو في السعودية
|3750 ريال
|سعر iPhone 13 Pro في المغرب
|8900 درهم
|سعر iPhone 13 Pro في مصر
|15600 جنيه
|سعر iPhone 13 Pro في الجزائر
|135600 دينار
|سعر ايفون 13 برو في امريكا 1000 دولار أمريكي