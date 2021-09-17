مواصفات و سعر ايفون 13 برو في السعودية

عادة ما ينتظر عشاق الهواتف الذكية مؤتمر شركة ابل للتعرف على منتجاتها الجديدة، وتتطلع الشركة إلى جذب المستهلكين بإدخال تحسينات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية، وحقق آيفون المنتج الرئيسي للشركة دخل كبير جداً يقدر بنحو 137.8 مليار دولار لشركة أبل العام الماضي، أي قرابة نصف عائدات شركة آبل.

كما أنه يساعد في زيادة مبيعات ما توفره أبل من ملحقات ومنتجات اخرى، مثل Apple Watch، وكالعادة يكون المؤتمر في الربع الأخير من كل عام، وفي كل مرة تُبهرنا الشركة بأجهزتها، لتُعلن عن نسخة الـ برو من هاتفها المميز ويبلغ سعر ايفون 13 برو في السعودية 3750 ريال، ومن المؤكد سيتم توفيره في مكتبة جرير، وجاء الهاتف بعدة نسخ وهي 13 ميني، 13 العادي، 13 برو ماكس، و اليوم سنتكلم عن الـ برو، حيث جاء بطول 146.7مم، وعرض 71.5مم، وسُمك 7.7مم، و وزنه 204غ.

وصرحت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شهدت تحسين جودة الكاميرات وسطوع الشاشة بدقة أفضل مع شاشة أوليد الرائعة، وذلك لكل من الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

أهم مواصفات و مزايا iPhone 13 Pro الشاشة في iPhone 13 Pro نوع الشاشة سوبر أوليد حجمها 6.1 إنش دقة الشاشة 2532×1170 px كثافة البكسلات 460 px درجة سطوعها 1200شمعة (القصوى) 1000 شمعة (عادية) معالج و معدات iPhone 13 Pro نوع المعالج Apple A15 Bionic دقة تصنيعه 5 نانو متر المعالج سداسي النواة معالج الرسوم المتحركة Apple GPU الرامات 6 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256- 512 GB الذاكرة الخارجية ميكروSD غير مدعوم نظام التشغيل IOS الكاميرات في ايفون 13 برو الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB الكاميرا الثانية تقريب بصري 12 MB الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة 12 MB دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية دقة 4K 2160P دقة 1080 FHD مميزات الكاميرات الخلفية التشغيل السريع.

التركيز التلقائي.

عزل الخلفية

العنونة الجغرافية.

HDR

الالتقاط المستمر.

التصوير الليلي.

التثبيت البصري.

بانوراما. الكاميرا الأمامية 12 MB دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية دقة 4K 2160P دقة 1080 FHD مزايا الكاميرا الأمامية الموقت الذاتي.

عزل الخلفية.

تقنية HDR.

كشف الوجوه

التصوير الليلي.

الابتسامات.