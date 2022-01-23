مواصفات و سعر اوبو Oppo A96 5G – الهاتف الرائع من اوبو

Oppo A96 5G، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة من نوع أوليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف اوبو A96 5G.

مواصفات Oppo A96 5G

معلومات عامة :-