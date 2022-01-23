مواصفات و سعر اوبو Oppo A96 5G – الهاتف الرائع من اوبو
Oppo A96 5G، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة من نوع أوليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف اوبو A96 5G.
مواصفات Oppo A96 5G
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• اوبو – Oppo
|اسم الهاتف
|• اوبو A96 5G
|تاريخ الإعلان
|• يناير 2022
|توفر الهاتف
|• أواخر يناير 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 159.9 مم
|العرض
|• 73.2 مم
|السُمك
|• 7.5 مم
|الوزن
|• 171 جرام
|مواد التصنيع
|• الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.4 بوصة
|نوع الشاشة
|• أوليد – OLED
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 409 بكسل لكل بوصة
• 430 إلى 600 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 85.3 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم HDR
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 48 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بكسل
(تصوير الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 2.1
• نوع الرام :
LPDDR4x
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• MediaTek Dimensity 800U 5G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 7 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC3
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• ColorOS 11.1
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4500 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى (مدمجة بالشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.1, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• الذهبى
• الأزرق (السماوى)
سعر Oppo A96 5G
السعر بالخارج 319 دولار أمريكى، أى حوالى 4980 جنية مصرى.