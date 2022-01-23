مواصفات و سعر اوبو Oppo A96 5G – الهاتف الرائع من اوبو

أحمد شوقي إبراهيم

Oppo A96 5G، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة من نوع أوليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف اوبو A96 5G.

مواصفات و سعر اوبو Oppo A96 5G - الهاتف الرائع من اوبو 1 23/1/2022 - 7:25 م

مواصفات Oppo A96 5G

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • اوبو – Oppo
اسم الهاتف • اوبو A96 5G
تاريخ الإعلان • يناير 2022
توفر الهاتف • أواخر يناير 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 159.9 مم
العرض • 73.2 مم
السُمك • 7.5 مم
الوزن • 171 جرام
مواد التصنيع  • الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع

Oppo A96 5G Review 

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.4 بوصة
نوع الشاشة • أوليد – OLED
دقة الوضوح • 1080 × 2400 بكسل FHD+
البيكسلات

درجة السطوع

 • 409 بكسل لكل بوصة

• 430 إلى 600 شمعة
نسبة الشاشة • 85.3 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم HDR

• 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

Oppo A96 5G Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى ثلاثية :

• 48 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بكسل

(تصوير الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)

دقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
الكاميرا الأمامية  • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Oppo A96 5G Cameras 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 256 جيجا بايت
الرام • 8 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 2.1

• نوع الرام :

LPDDR4x
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • MediaTek Dimensity 800U 5G
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 7 نانو ميتر
المعالج الرسومى Mali-G57 MC3
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • ColorOS 11.1

Oppo A96 5G Show 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 4500 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 33 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكى • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C 2.0

Oppo A96 5G Box 

مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى (مدمجة بالشاشة)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.1, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب

• الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأسود

• الذهبى

• الأزرق (السماوى)

Oppo A96 5G Colors

سعر Oppo A96 5G

السعر بالخارج 319 دولار أمريكى، أى حوالى 4980 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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