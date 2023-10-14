مواصفات وموعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24.. كاميرا بدقة 200 ميجابكسل
أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتفها الأقوى S23، خلال مطلع العام الجاري، ومن المنتظر أن تطلق التحديث التالي لها وهي سلسلة جلاكسي S24، والتي يأتي على رأسها الهاتف الأقوى S24 Ultra، والذي سيحتوي على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وتصميم هو الأفضل في العالم بالنسبة لهواتف أندرويد.
التصميم الأفضل في العالم
وقد بين تقرير صادر عن موقع GizChina، المتخصص في الشأن التقني، التصميم المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S24، مشيرًا إلى أنه سيكون الأفضل في العالم لفئة الأندرويد، إذ تتمتع بالتصميم المسطح والحواف الحادة.
كاميرا بدقة 200 ميجابكسل
ومن المتوقع أيضًا وفقًا للتقرير، أن تحمل كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S24، مستشعر من نوع ISOCELL GN3 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus أما بالنسبة لجوال Galaxy S24 Ultra فسيحصل على مستشعر عريض، وكاميرا فائقة السرعة، ووحدة تليفوتوجرافية مع تقريب من 3x إلى 10x، ومستشعر 200 ميجابيكسل.
مواصفات وموعد إطلاق هاتف S24 Ultra
|المواصفات
|هاتف S24 Ultra
|موعد الإطلاق
|من المتوقع أن تقيم سامسونج حدثها العالمي خلال شهر فبراير المقبل 2024، والذي ستعلن فيه عن سلسلة هواتفها الأحدث حلاكسي S24 .
|الشاشة
|AMOLED مقاس 6.8 بوصة، دقة وضوح QHD+، معدل تحديث 144 هرتز، وسطوع ذروة يبلغ 2500 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3، بمعمارية ARMv9 الجديدة، تحسينات في الأداء والكفاءة.
|الذاكرة
|12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، 256 أو 512 أو 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية الداخلية
|الكاميرا
|كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، ودعم تقنية التركيز التلقائي بالليزر، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل.
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|السعر
|بدءًا من 1500 دولار أمريكي