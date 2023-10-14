مواصفات وموعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24.. كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتفها الأقوى S23، خلال مطلع العام الجاري، ومن المنتظر أن تطلق التحديث التالي لها وهي سلسلة جلاكسي S24، والتي يأتي على رأسها الهاتف الأقوى S24 Ultra، والذي سيحتوي على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وتصميم هو الأفضل في العالم بالنسبة لهواتف أندرويد.

هاتف S24 Ultra الأقوى المصدر: لحظفات نيوز

التصميم الأفضل في العالم

وقد بين تقرير صادر عن موقع GizChina، المتخصص في الشأن التقني، التصميم المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S24، مشيرًا إلى أنه سيكون الأفضل في العالم لفئة الأندرويد، إذ تتمتع بالتصميم المسطح والحواف الحادة.

كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

ومن المتوقع أيضًا وفقًا للتقرير، أن تحمل كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S24، مستشعر من نوع ISOCELL GN3 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus أما بالنسبة لجوال Galaxy S24 Ultra فسيحصل على مستشعر عريض، وكاميرا فائقة السرعة، ووحدة تليفوتوجرافية مع تقريب من 3x إلى 10x، ومستشعر 200 ميجابيكسل.