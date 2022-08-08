تقنية

مواصفات ومميزات Huawei MatePad Pro 11 (2022)

الزهدي

مواصفات جهاز Huawei MatePad Pro 11 (2022)

Huawei MatePad Pro 11 (2022)

Huawei MatePad Pro 11 (2022)
جسم الجهاز 

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أبعاد الجهاز الطول 249.2 مم العرض 160.4مم السُمك 5.9 مم
وزن الجهاز 449 جرام
بطاقة الاتصالات من نوع Nano-SIM

شبكات الإتصال 
جيل الخامس 5G لا يدعمها الجهاز
WIFI Wi-Fi 802.11
GPS الخدمة مقدمة من طرف  A-GPS
تقنية NFC لا
Bluetooth الإصدار 5.2
Radio لا
 العتاد الداخلي
المعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
تردد المعالج

المعالج ثماني النَّوًى

Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
معالج الرسوم Adreno 650
نظام التشغيل HarmonyOS 3.0
مساحة التخزين العشوائية RAM

8 جيجابايت

12 جيجابايت
مساحة التخزين الداخلية

128 جيجابايت

256 جيجابايت

512 جيجابايت
بطاقة توسيع التخزين الخارجي لا يدعمها الجهاز
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
مواصفات الشاشة
نوع الشاشة من نوع OLED
حجم الشاشة 11 بوصة
دِقَّة الشاشة 2560*1600 بكسل
نسبة استحواذ الشاشة 87.8%
معدل تحديث الشاشة يبلغ 120 هرتز
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
 الكاميرا الخلفية
دِقَّة الكاميرات 13 ميجابكسل 8 ميجابكسل
دِقَّة تصوير الفيديو [email protected], [email protected]
فلاش في الكاميرا من نوع LED flash
 الكاميرا الأمامية
دِقَّة الكاميرات 16 ميجابكسل
دِقَّة تصوير الفيديو [email protected]
توفر الفلاش لا

معلومات البطارية
سَعَة البطارية 8300 ميلي أمبير في الساعة
نوع البطارية Li-Po
تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وطا
نوع الشاحن USB Type-C 3.1, USB On-The-Go
معلومات أخرى
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
 
مستشعرات بوصلة الدوران التسارع القرب
السماعات الخارجية يتوفر الجهاز على ست سماعات من نوع ستيريو
منفذ 3.5mm jack لا

Huawei MatePad Pro 11 (2022) المصدر :huawei

الزهدي

كاتب لذا موقع نجوم مصرية، أحب جدا مجال التدوين خصوصا التدوين في مجال التكنولوجيا لنقل الخبر بأحسن صورة ممكنة، ومن هواياتي البرمجة والقراءة والبحث.


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