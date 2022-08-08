مواصفات ومميزات Huawei MatePad Pro 11 (2022)
مواصفات جهاز Huawei MatePad Pro 11 (2022)
|جسم الجهاز
|أبعاد الجهاز
|الطول 249.2 مم العرض 160.4مم السُمك 5.9 مم
|وزن الجهاز
|449 جرام
|بطاقة الاتصالات
|من نوع Nano-SIM
|شبكات الإتصال
|جيل الخامس 5G
|لا يدعمها الجهاز
|WIFI
|Wi-Fi 802.11
|GPS
|الخدمة مقدمة من طرف A-GPS
|تقنية NFC
|لا
|Bluetooth
|الإصدار 5.2
|Radio
|لا
|العتاد الداخلي
|المعالج
|Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
|تردد المعالج
|
المعالج ثماني النَّوًى
Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
|معالج الرسوم
|Adreno 650
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 3.0
|مساحة التخزين العشوائية RAM
|
8 جيجابايت
12 جيجابايت
|مساحة التخزين الداخلية
|
128 جيجابايت
256 جيجابايت
512 جيجابايت
|بطاقة توسيع التخزين الخارجي
|لا يدعمها الجهاز
|مواصفات الشاشة
|نوع الشاشة
|من نوع OLED
|حجم الشاشة
|11 بوصة
|دِقَّة الشاشة
|2560*1600 بكسل
|نسبة استحواذ الشاشة
|87.8%
|معدل تحديث الشاشة
|يبلغ 120 هرتز
|الكاميرا الخلفية
|دِقَّة الكاميرات
|13 ميجابكسل 8 ميجابكسل
|دِقَّة تصوير الفيديو
|[email protected], [email protected]
|فلاش في الكاميرا
|من نوع LED flash
|الكاميرا الأمامية
|دِقَّة الكاميرات
|16 ميجابكسل
|دِقَّة تصوير الفيديو
|[email protected]
|توفر الفلاش
|لا
|معلومات البطارية
|سَعَة البطارية
|8300 ميلي أمبير في الساعة
|نوع البطارية
|Li-Po
|تقنية الشحن السريع
|بقدرة 66 وطا
|نوع الشاحن
|USB Type-C 3.1, USB On-The-Go
|معلومات أخرى
|مستشعرات
|بوصلة الدوران التسارع القرب
|السماعات الخارجية
|يتوفر الجهاز على ست سماعات من نوع ستيريو
|منفذ 3.5mm jack
|لا
المصدر :huawei