مواصفات وعيوب هاتف لينوفو الجديد Legion Y90 الأقوى للألعاب

تستعد شركة لينوفو لإطلاق هاتفها الجديد Legion Y90 الأقوى للألعاب، حيث يمتلك الهاتف معالج قوي جداً وهو Snapdragon 8 Gen1 بدقة تصنيع 4 نانو متر والذي يمنحك أداء سلس ورائع، ويمكنك اللعب لفترات طويلة دون الشعور بسخونة الهاتف أو نقص في الأداء وذلك بسبب تزويد الهاتف بمروحة تبريد داخلية تعمل على المحافظة على أداء الهاتف، وبحسب التسريبات الواردة أنه سيتم تزويد الهاتف بذاكرة تخزين عشوائية كبيرة جداً تصل مساحتها الى 22 جيجا بايت.

مواصفات هاتف Lenovo Legion Y90

كشفت التسريبات المنتشرة المواصفات المتوقع أن يأتي بها الهاتف، وتتمثل هذه المواصفات كالتالي :

يأتي الهاتف بوزن 194 جرام.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED، ويبلغ حجمها 6.92 بوصة.

يبلغ معدل تحديث الشاشة 144 هيرتز في الثانية ليمنحك أداء سريع أثناء اللعب وهذا ما يميز الهاتف عن غيره ليكون من أقوى الهواتف للألعاب.

يحتوي الهاتف على بطارية حجمها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط.

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية مزودة بفلاش ليد مزدوج، تأتي الكاميرا الأولى والثانية بدقة 50 ميجا بكسل، بينما تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة الى الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 60 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين عشوائية تبلغ مساحتها 128-256-512 جيجا بايت.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق.

عيوب هاتف Lenovo Legion Y90 :