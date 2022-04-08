مواصفات وعيوب وسعر الهاتف الجبار ريلمي NEO 2GT

من المعروف أن شركة ريلمي هي شركة فرعية من شركات أوبو وهي علامة تجارية تأسست رسمياً في عام 2018 وانتجت العديد من الهواتف النقالة الذكية ومازالت هذه الشركة الرائعة تذهلنا بهواتف قوية ومدهشة حيث تقدم الشركة هاتفها الجديد ريلمي جي تي Neo2 وتقوم شركة ريلمي بإصدار الهاتف بمجموعة من المواصفات المذهلة وبمميزات تبهر جميع مستخدمي هواتف ريلمي.

مواصفات ومميزات هاتف ريلمي جي تي Neo2:

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.62 بوصة.

دقة الشاشة 2400*1080 FHD.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع سناب دراجون 860 ثماني النواة أقوى نواة بهم هي من نوع 585 kryo بتردد 3.2 جيجا هرتز.

الهاتف مزود بشريحتين اتصال ولكن لا يدعم وجود كارت ميموري ولكن نظرا لسعته الكبيرة لا يعد هذا ضروريا.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

شركة ريلمي تقدم الهاتف بوزن 199.8 جرام وهو وزن مناسب جدا مقارنة بالهواتف من نفس النوع.

يأتي الهاتف بخامات من البلاستيك المحسن ولكن إذا كان صمم بخامات زجاجية كان هذا أفضل.

الهاتف يأتي بمساحة تخزين عالية تصل إلى 256 جيجا بايت ومزود بذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام وهي الأعلى من نوعها في هذه الفئة.

الهاتف يأتي بنفس المعالج الموجود في poco F3 وهو معالج من نوع تكنولوجيا 7 نانو.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية ذات دقة وضوح عالية بحجم 16 ميجا بكسل لضمان تصوير فائق الدقة للسلفي والفيديوهات.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بارزة قليلا عن الهاتف مع فلاش خلفي ليد.

الهاتف مزود بجودة 4K لتصوير الفيديوهات بجودة ودقة عالية.

الهاتف مزود بميكروفون يعمل على عزل الضوضاء.

الهاتف مزود بخدمات الواي فاي والبلوتوث.

الهاتف مزود بصوت الإستيريو.

الهاتف مزود بجي بي إس ويدعم أنظمة الجي بي إس الأخرى.

الهاتف مزود بخاصية فتح الهاتف ببصمة الوجه كما مزود أيضا ببصمة الأصبع والتي تم دمجها مع شاشة الهاتف.

الهاتف يدعم خدمات البوصلة.

الهاتف مزود بمنفذ يو إس بي.

بطارية الهاتف تأتي بحجم 5000 أمبير مع قوة شحن جبارة.

عيوب هاتف ريملي جي تي Neo2:

الهاتف غير مقاوم للماء والأتربة.

هاتف ريلمي غير قابل لشحن الوايرلس.

كاميرات هاتف ريملي عادية وليست مميزة مقارنة بسعره.

الهاتف غير مزود بمنفذ سماعات الأذن.

الهاتف يأتي بمواصفات تنافس هاتف poce f3 وهاتف Xiaomi ولكنه يأتي بخامات بلاستيكية مقارنة بهواتف شاومي التي تستخدم الخامات الزجاجية وتكون بسعر أرخص من سعر هاتف ريلمي.

سعر الهاتف ريلمي NEO2 GT: