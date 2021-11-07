جنرال شاومي الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE يُحقق المستحيل ويصنع الفارق
يُعد أحد أبرز هواتف شاومي التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها خلال الأيام الماضية: Xiaomi 11 Lite 5G NE، الذي استطاع وفق الكثير من المحللين أن يصنع الفارق، كونه هاتف مختلف كليًا عن سلاسل ريدمي، يملك تشكيلة رائعة من المواصفات التي تؤهله لأن يكون جنرال الفئة المتوسطة، فيأتي بالألوان الأسود والأبيض والأزرق والذهبي الوردي وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.5 مم، العرض 75.7 مم، السُمك 6.8 مم، بينما يبلغ وزنه 158 جرام فقط، ليكون أحد أخف هواتف الشركة على الإطلاق، داعمًا لجميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G NE
|الشاشة
|من نوع أموليد بحجم الشاشة 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G ثُماني النواة، مع معالج الرسومات Adreno 642L
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5
الكاميرات والشحن والبطارية
- الكاميرا الأولى الرئيسية واسعة بدقة 64 ميجابكسل.
- الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.
- الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.
- الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.
- تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K
- الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل
- بطارية بسعة 4250 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
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سعر شاومي11 لايت فايف جي ني
أما عن سعر هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، فيبلغ 370 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:
- في مصر: 5800 جنيه.
- في السعودية: 1380 ريال.
- في المغرب: 3250 درهم.
- في الجزائر: 50000 دينار.