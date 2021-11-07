جنرال شاومي الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE يُحقق المستحيل ويصنع الفارق

يُعد أحد أبرز هواتف شاومي التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها خلال الأيام الماضية: Xiaomi 11 Lite 5G NE، الذي استطاع وفق الكثير من المحللين أن يصنع الفارق، كونه هاتف مختلف كليًا عن سلاسل ريدمي، يملك تشكيلة رائعة من المواصفات التي تؤهله لأن يكون جنرال الفئة المتوسطة، فيأتي بالألوان الأسود والأبيض والأزرق والذهبي الوردي وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.5 مم، العرض 75.7 مم، السُمك 6.8 مم، بينما يبلغ وزنه 158 جرام فقط، ليكون أحد أخف هواتف الشركة على الإطلاق، داعمًا لجميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G NE

الشاشة من نوع أموليد بحجم الشاشة 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G ثُماني النواة، مع معالج الرسومات Adreno 642L الذاكرة والرامات الرام: 6 أو 8 جيجابايت 6 جيجابايت (128 جيجابايت) 8 جيجابايت (128 جيجابايت) 8 جيجابايت (256 جيجابايت) الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5

الكاميرات والشحن والبطارية

الكاميرا الأولى الرئيسية واسعة بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.

تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل

بطارية بسعة 4250 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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سعر شاومي11 لايت فايف جي ني

أما عن سعر هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، فيبلغ 370 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: